Asus baut sein Angebot an Monitoren für Spieler weiter aus und hat nun mit dem Asus ROG Swift PG258Q ein Modell mit einer Refresh-Rate von 240 Hz angekündigt.

Von Georg Wieselsberger |

Der Asus ROG Swift PG258Q bietet eine Refresh-Rate von 240 Hz.

Es gibt bereits einige Monitore, die bei Full-HD-Auflösung in der Lage sind, eine Refresh-Rate von 200 Hz zu erreichen oder sogar zu überschreiten, doch dafür ist es bislang immer notwendig, das verbaute Panel zu übertakten und damit die vom Hersteller angegebenen Spezifikationen zu verlassen. Der von Asus nun angekündigte Monitor ROG Swift PG258Q wird mit 240 Hz nicht nur die höchste Refresh-Rate aller Monitore des Herstellers bieten, sondern dafür auch ein Panel einsetzen, dass diese 240 Hz nativ anbietet. Theoretisch wäre es also denkbar, durch Übertaktung noch mehr aus dem Display herauszukitzeln.

Außerdem bietet das Display eine Reaktionszeit von einer Millisekunde (Grau-zu-Grau) und unterstützt als Modell der PG-Serie auch Nvidias G-Sync. Der Asus ROG Swift PG258Q ist ein 24,5-Zoll-TFT mit einem TN-Panel und damit auch mit den üblichen Einschränkungen bei den Blickwinkeln und der Farbwiedergabe. Die Zielgruppe sind aber laut Asus auch nicht unbedingt Gamer zuhause, sondern professionelle Spieler, die bei eSport-Turnieren antreten.

»Wenn man einen PC besitzt, dessen Grafikkarte schnell genug für so hohe Bildraten ist, wird das Gameplay butterweich bei hoher Wiedergabetreue«, so der Hersteller. Damit sei der Asus ROG Swift PG258Q das ultimative Zubehör für eSportler. Das Design lehnt sich an den bekannten Asus ROG Swift PG348Q an. Weitere technische Angaben wie beispielsweise Kontrastverhältnis, Helligkeit oder zu Features wie einem USB-Hub macht Asus allerdings noch nicht. Die Ankündigung des Asus ROG Swift PG258Q erfolgt auch erstaunlich früh, denn der Monitor wird in diesem Jahr nicht mehr erhältlich sein und fällt damit auch als mögliches Weihnachtsgeschenk aus. Die Veröffentlichung des Asus ROG Swift PG258Q ist erst »Anfang 2017« geplant.

Quelle: Asus