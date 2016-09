Es war nur eine Frage der Zeit, bis Samsung wegen der gefährlichen Akkus im Samsung Galaxy Note 7 verklagt wird. Die Überhitzung des Smartphone soll bei einem Mann aus Florida für Verbrennungen gesorgt haben. In Südkorea wird das Note 7 bald wieder verkauft.

Von Georg Wieselsberger |

Das Samsung Galaxy Note 7 hat nun zu einer ersten Klage in den USA wegen Verbrennungen durch einen überhitzten Akku geführt.

Es wird vermutlich in den nächsten Wochen und Monaten noch mehrere Klagen gegen Samsung geben, die im Zusammenhang mit den potentiell gefährlichen Akkus im Samsung Galaxy Note 7 stehen. Die erste Klage wurde nun aber laut Reuters schon am Freitag in Florida eingereicht - einen Tag, nachdem Samsung die rund eine Million verkaufter Geräte in den USA zurückgerufen hatte.

Der Besitzer war laut seiner Aussage in einem Elektronik- und Möbelmarkt, als sein Galaxy Note 7 in einer vorderen Hosentasche explodierte. Das Smartphone habe sich dabei durch die Hose gebrannt und ihm an seinem rechten Bein tiefe Verbrennungen zweiten Grades zugefügt. Außerdem habe er auch seinen Daumen stark verbrannt, als er versuchte, das brennende Smartphone zu entfernen.

Die Klage fordert unter anderem Schadensersatz für die Behandlungskosten und den Verdienstausfall sowie Schmerzensgeld für die erlittenen Verletzungen. Da Samsung laut den Regulierungsbehörden in den USA über 92 Fälle von überhitzenden Akkus mit 25 Fällen von Verbrennungen und 55 Fällen von Sachschäden informiert ist, dürften weitere Klagen in den USA folgen.

Samsung arbeitet allerdings daran, das Galaxy Note 7 mit neuen und sicheren Akkus wieder in den Handel zu bringen. Schon ab dem 28. September 2016 soll das Smartphone im heimischen Markt in Südkorea wieder erhältlich sein. In anderen Ländern werde das Galaxy Note 7 wieder erhältlich sein, »wenn es die Bedingungen erlauben.« Ob sich dieses Modell allerdings von seinem schlechten Image wieder erholen wird, ist fraglich. Manche Fluggesellschaften haben das Galaxy Note 7 komplett verbannt und erlauben es auch nicht mehr im Gepäck. Einige Airlines verbieten anscheinend sogar die Nutzung aller Samsung-Smartphones während des Fluges.

