Google hat auf seiner Veranstaltung wie erwartet zwei neue Smartphones namens Pixel vorgestellt. Der neue Google Assistant wird nicht für Android veröffentlicht.

Von Georg Wieselsberger |

Google Pixel und Pixel XL heißen die beiden neuen Smartphones mit exklusivem Google Assistant.

Google hat in Android 7.1 für die neuen beiden Smartphones auch den Google Assistant integriert, eine neue KI, die ähnlich funktioniert wie Siri oder Cortana. Allerdings wird dieser Assistent nur auf den Geräten funktionieren, die direkt von Google stammen und nicht in die Standard-Version von Android integriert. Aber auch ältere Google-Geräte wie die Nexus-Smartphones werden den Assistenten nicht nachgereicht bekommen. Das gilt auch für den neuen Pixel-Launcher. Käufer eines Nexus-Gerätes werden also nur eine normale Android-Version 7.0 beziehungsweise 7.1 erhalten. Die neuen Pixel-Smartphones wurden von Google auch in der Farbe »Really Blue« angekündigt, die aber im Google Store für Deutschland und andere Länder nicht zu finden ist. Nun ist auch klar, dass die blaue Version nur in den USA angeboten werden soll.

Hier noch einmal eine Zusammenfassung der beiden neuen Smartphones: Das Pixel und Pixel XL unterscheiden sich nur in wenigen Punkten voneinander. Das Google Pixel bietet einen 5-Zoll-Bildschirm mit 1.920 x 1.080 Pixel, ist 69,5 x 143,8 x 8,9 Millimeter groß und wiegt mit einem 2.770 mAh starken Akku 143 Gramm. Das Pixel XL verwendet ein 5,5 Zoll großes Display mit 2.560 x 1.440 Pixel, ist mit 75,7 x 154,7 x 8,6 Millimetern etwas größer und wiegt mit dem 3.450 mAh starken Akku 168 Gramm. Beide Displays verwenden die AMOLED-Technik.

Auch die weitere technische Ausstattung ist identisch: Qualcomm Snapdragon 821 mit vier CPU-Kernen, zwei davon 2,15 GHz schnell, die beiden anderen 1,6 GHz. Die Grafik übernimmt eine Adreno-530-GPU und der Arbeitsspeicher besteht aus 4 GByte LPDDR4. Die rückseitige Kamera löst mit 12,3 Megapixel auf und bietet Laser-Autofokus und Dual-LED-Blitz, die Selfie-Kamera an der Front bietet immerhin noch 8 Megapixel. Mobilfunk-Verbindungen sind mit den üblichen Standards bis hin zu LTE möglich, außerdem stehen WLAN 802.11ac, Wi-Fi Direct, Miracast, Bluetooth 4.2, GPS, Glonass, USB 3.1 Typ-C und NFC zur Verfügung.

Das kleinere Pixel kostet mit 32 GByte internem Speicher 759 Euro, mit 128 GByte 869 Euro. Das Pixel XL kostet in den gleichen Konfigurationen 899 Euro beziehungsweise 1.009 Euro. Die Pixel-Smartphones können aber schon jetzt vorbestellt werden. Google hat angekündigt, die beiden neuen Pixel-Smartphones, die mit Android 7.1 ausgeliefert werden, zwei Jahre lang mit Updates des Betriebssystems und drei Jahre lang mit Sicherheitsupdates zu versorgen. Das entspricht der bisherigen Update-Politik der Nexus-Geräte, die jedoch auch günstiger angeboten wurden. Obwohl Google mit den neuen Pixel-Smartphones preislich in den Bereich von Apple iPhones vorstößt, ist die Versorgung mit Updates nicht so umfangreich. Das neue iOS 10 ist beispielsweise auch für das vier Jahre alte iPhone 5 erhältlich.

