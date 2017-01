Razer hat mit der Blackwidow Chroma V2 eine neue mechanische Spiele-Tastatur vorgestellt, die auf dem Modell aus dem Jahr 2010 aufbaut. Drei Switches stehen zur Auswahl.

Von Georg Wieselsberger |

Die Razer Blackwidow Chroma V2 gibt es mit drei unterschiedliche Switches.

Die neue Razer Blackwidow Chroma V2 ist eine mechanische Spiele-Tastatur mit RGB-Beleuchtung und laut Hersteller vor allem für Spieler von Shootern oder MOBAs gedacht. Es handelt sich um den Nachfolger der Razer Blackwidow aus dem Jahr 2010, die laut Razer vor allem bei Profi-Spielern sehr beliebt ist. Razer stellt seit dem Jahr 2014 selbst Switches her und bietet die neue Blackwidow Chroma V2 nun in drei Varianten mit unterschiedlichen Switches an.

Razer Green, Razer Orange oder Razer Yellow

Die schon länger existierenden Razer Green - taktil und mit Klick - und Razer Orange - taktil und leise - werden nun durch den neuen Razer Yellow Switch ergänzt, der linear und leise ist. Das soll bei FPS- und MOBA-Titeln von Vorteil sein. Wie die anderen Switches auch ist die Lebensdauer der gelben Variante auf 80 Millionen Anschläge ausgelegt.

Zum Lieferumfang der neuen Blackwidow Chroma V2 gehört auch eine magnetisch befestigte Handgelenkauflage, die eine komfortable Nutzung auch bei sehr langen Spielesitzungen ermöglichen soll. Laut Razer-CEO Min-Liang Tan wurde die Tastatur in allen Bereichen verbessert und ist schlichte das beste mechanische Keyboard, das das Unternehmen je hergestellt hat.

Ab sofort bei Razer erhältlich

Natürlich bietet die Razer Blackwidow Chroma V2 auch die üblichen Features hochwertiger Tastaturen wie 10-Tasten-Rollover oder Anti-Ghosting, fünf Makro-Tasten, und eine 1000-Hz-Pollrate, aber auch einen Audio- und Mikrofon-Anschluss und USB-Pass-Through. Die RGB-Beleuchtung wird durch die Synapse-Software von Razer gesteuert.

Die neue Razer Blackwidow Chroma V2 kostet im Online-Shop des Herstellers inklusive kostenloser Lieferung 199,99 Euro. Zur Auswahl stehen neben den drei Switches auch verschiedene Tastaturlayouts, darunter auch das deutsche.

Quelle: Razer