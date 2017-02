Die Spartan-Unterhose soll Funkwellen zuverlässig aussperren und damit Mannes Fruchtbarkeit bewahren. Nötiger Strahlenschutz oder Marketing-Masche, die mit (Männer-)Ängsten spielt?

Moderne Männer tragen Spartan-Unterhosen, denn immerhin geht es um nichts Geringeres als den »Schutz der Familien-Juwelen«, wie die Webseite es nennt. Laut Hersteller sind die Unterhosen für Kunden gedacht, die viel drahtlose Technik einsetzen oder auch nur das Smartphone häufig in der Nähe der Juwelen, sprich der Hosentasche, tragen. Der Stoff besteht daher aus Baumwolle mit speziellen Silberfasern, die vor Smartphone- und WLAN-Strahlung schützen sollen.

Einen konkreten Nachweis der Schädlichkeit von Smartphone- und WLAN-Strahlung bleibt der Hersteller aber schuldig. Auf der Webseite heißt es nur lapidar, dass eine Reihe großer wissenschaftlicher Einrichtungen rund um den Globus die Alarmglocken läuten würden:

By replicating dozens of studies, they have confirmed that wireless radiation has an adverse effect on male fertility.