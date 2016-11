In unserer Übersicht finden Sie Grafikkarten für Spieler mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis für jedes Budget. Egal ob Sie bis 200 Euro, 300 Euro oder darüber ausgeben wollen. Von günstigen Gaming-Grafikkarten für Einsteiger bis zu absoluten High-End-Modellen von AMD und Nvidia.

Von Jan Purrucker |

10 Tipps für jeden GeldbeutelDie Grafikkarte ist das Herzstück jedes Spiele-PCs. Wir empfehlen die besten Geforce- und Radeon-Grafikkarten in vier verschiedenen Preisbereichen.

Unzählige Grafikkarten von AMD und Nvidia finden sich in den Angebotslisten der diversen Online-Shops. Dabei sind die vielen verschiedenen Modellnummern eher verwirrend als hilfreich – hier soll Ihnen unsere Kaufberatung einen Überblick verschaffen und die Auswahl erleichtern. Allerdings lässt sich das Sortiment bereits im Vorfeld etwas eingrenzen.

Generell sollten sie beim Aufrüsten einer Grafikkarte beachten, dass die Leistung der Grafikkarte nicht durch einen eventuell zu schwachen Prozessor limitiert wird und auch der entsprechende Monitor auf dem Schreibtisch steht – spielen sie ohnehin nur auf einem Full-HD-Bildschirm, braucht es keine sündhaft teure Grafikkarte, außer Sie wollen stets mehr als 60 fps.

Grafikkarten bis 150 Euro

Die Karten der Preisklasse bis 150 Euro bieten vor allem bei geringeren Auflösungen eine ausreichende Leistung. Für Gelegenheitsspieler, für ältere Titel oder einfach sehr stark begrenztem Budget ist die Preisklasse bis 150 Euro eine gute Option. Bei grafisch sehr anspruchsvollen, aktuellen Titeln müssen Sie auf hohe Details oder Bildverbesserungs-Einstellungen etwa zur Kantenglättung jedoch meist verzichten.

Preis-Tipp

Radeon R7 360

Wer beim Kauf einer neuen Grafikkarte so wenig wie möglich ausgeben möchte, für den ist die 100 Euro teure AMD Radeon R7 370 noch die beste Wahl.

Die Radeon R7 360 bietet für rund 100 Euro bei Auflösungen bis zu 1920x1080 Pixel in grafisch weniger anspruchsvollen Spielen und ohne Kantenglättung eine ausreichende Leistung. Sie nutzt die gleiche Grafikeinheit wie die Radeon R7 260 und der Bonaire-Chip verfügt über 768 Shader-, 48 Textur- und 16 ROP-Einheiten. Standardmäßig taktet die GPU mit 1.050 MHz, und die 3D-Leistung reicht bei mittleren bis teilweise hohen Einstellungen in Full HD dann auch für etwas anspruchsvollere Titel. Allein aufgrund der nur 2,0 GByte VRAM müssen Sie häufig aber sichtbare Einschnitte bei der Grafik hinnehmen.

Preis-Leistungs-Tipp

Geforce GTX 1050

Ab 120 Euro bekommen Sie die neue Geforce GTX 1050 der Pascal-Generation, die in dem Preissegment nochmal ordentlich Leistung gegenüber der R7 360 drauflegt.

Mit der Geforce GTX 1050 bringt Nvidia die Pascal-Architektur jetzt auch in den günstigen Einsteigerbereich, was sich vor allem in der sehr guten Energieeffizienz der GTX 1050 widerspiegelt. Sie verbraucht in etwa so viel Strom wie die 20 Euro günstigere Radeon RX 460 (2,0 GByte), ist aber rund 30 Prozent schneller. Die GTX 1050 verfügt allerdings ebenfalls nur über 2,0 GByte Videospeicher und stellt zwar die meisten aktuellen Titel in mittleren bis hohen Details flüssig in Full HD dar. Allerdings gibt es einige Spiele, die mit 2,0 GByte VRAM mittlerweile sehr stark ruckeln und (wenn überhaupt) nur durch ein unverhältnismäßig starkes Senken der Details rund laufen. In Zukunft wird sich der Trend zu mehr benötigtem Videospeicher noch verstärken, momentan ist die GTX 1050 aber angesichts des Preises ein gutes Angebot bei engem Budget.

Leistungs-Tipp

Geforce GTX 1050 Ti

Ab 150 Euro bekommen Sie mit der Geforce GTX 1050 Ti ausreichend Leistung, um aktuelle Spiele in hohen Details und Full HD mit flüssigen Bildwiederholraten zu spielen.

Wem 2,0 GByte VRAM zu wenig sind, findet in der Geforce GTX 1050 Ti das beste Angebot im Preisbereich ab 150 Euro. Die GTX 1050 Ti besitzt die Vorteile von Nvidias aktueller Pascal-Generation und macht damit der RX 460 mit 4,0 GByte starke Konkurrenz. Denn die GTX 1050 Ti ist in Full HD etwa 30 Prozent schneller als die RX 460 und besitzt ebenfalls 4,0 GByte VRAM, was Performance-Probleme aufgrund zu wenig Speicher in aktuellen Titeln praktisch ausschließt.

Die ab 150 Euro zu habende GTX 1050 Ti positioniert sich damit genau zwischen der günstigeren, aber auch spürbar langsameren RX 460 4GB (130 Euro) und der rund 30 Prozent schnelleren RX 470, die aber über 200 Euro kostet – verdienter Leistungs-Tipp bis 200 Euro.

