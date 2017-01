Frei erkundbare Spielwelten sind keine Erfindung der jüngeren Videospiele, und manch aktuelle Features dieser Welten, sind weniger neu und innovativ, als die Werbung behauptet. Wir die Spiele zusammen, die mit ihrer offenen Spielwelt besonders glänzten.

Fluch oder Segen: Open-World-Spiele können öde und unbelebt oder spaßig und gefüllt mit Aufgaben sein.

In diesem Teil unserer beliebten Artikelreihe »3D-Grafik im Wandel der Zeit« widmen wir uns einem nicht nur rein grafischen Aspekt, sondern dem zentralen Spielelement aller (Online-)Rollenspiele: der offenen Spielwelt. Was wäre wohl ein Elder Scrolls oder ein jedes MMORPG, wenn wir uns nicht frei umherbewegen könnten, sondern linear vorgegebenen Wegen folgen müssten? Wenn wir nicht frei entscheiden könnten, welchen Auftrag wir annehmen oder welchem Ort wir als nächstes einen Besuch abstatten? Unvorstellbar!

The Elder Scrolls 2: Daggerfall (1996)

Wie in allen Elder-Scrolls-Spielen auch heute noch üblich, war auch schon 1996 in Daggerfall das Hauptziel von Anfang an klar definiert. In diesem Fall, das Königreich Daggerfall retten, indem wir den umherwandernden Geist des ehemaligen Königs und seine Armee von Untoten endgültig ins Jenseits befördern - im Auftrag unseres Freundes und Herrschers, des Kaisers.

Bevor es aber so weit ist, müssen wir uns durch die Welt von The Elder Scrolls 2 kämpfen, und das kommt einem Marathon gleich: Die bis heute(!) größte Spielwelt aller Zeiten ist angeblich doppelt so groß wie die Fläche des realen Großbritanniens. Allerdings ist ein sehr großer Teil der offenen Welt zufallsgeneriert, so dass sich viele Elemente der Spielwelt stark ähneln oder unnatürlich wirken.

Trotzdem stellt es nach wie vor eine beachtliche Leistung dar, eine solch große und offene Welt stabil in ein Spiel einzubinden – noch dazu unter Berücksichtigung der damaligen technischen Möglichkeiten. Wer einen Blick auf diesen Klassiker werfen möchte, kann auf der offiziellen Website die Vollversion (Englisch) kostenlos herunterladen. Zusätzlich wird der Emulator DosBox benötigt. Dem Ordner des Spiels liegt eine Installationsanleitung im PDF-Format bei, die allerdings etwas Einarbeitung in die DosBox erfordert.

Outcast (1999)

Der belgische Entwickler Appeal schickte uns 1999 im Action-Adventure Outcast auf den Planeten Adelpha. In der Rolle von Cutter Slade müssen wir eine abgestürzte Raumsonde reparieren, um die Erde vor der Vernichtung zu bewahren, ausgelöst durch Rückkopplungen der Sonde.

Zuvor müssen wir aber drei Wissenschaftler finden und das gestaltet sich schwieriger als gedacht: Outcast ist ein, für damalige Verhältnisse, weitläufiges Open-World-Spiel - und sehr belebt. Um unsere Missionen zu erfüllen und Informationen zu bekommen, müssen wir alle sechs, nicht zufallsgenerierten Areale des Planeten bereisen, mit den Bewohner sprechen, die alle ihrem Tagesablauf nachgehen und die Gegend erkunden.

Zu Streifzügen lädt vor allem die seinerzeit detaillierte Grafik ein, denn die Paradise-Engine präsentiert die Spielwelt durch die Voxel-Technologie wesentlich organischer und mit einer viel höheren Sichtweite als es zu dieser Zeit mit Polygonen möglich gewesen wäre. Bis heute existiert eine aktive Community um diesen Meilenstein der Open-World-Geschichte.

