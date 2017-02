Neben Grafikkarte und Prozessor bringt keine andere Komponente einen solchen Leistungsschub wie eine SSD. Wir haben die besten Vertreter für Sie zusammengestellt - inklusive Geheimtipp.

Kaum eine Komponente beschleunigt das System gefühlt so sehr wie eine Solid State Disk.

Die Zeiten, in denen Solid State Disks ein quasi unbezahlbares Statusobjekt waren sind längst vorbei: Der Preisverfall hält stetig an, mittlerweile liegt der Preis bei unter 30 Cent pro Gigabyte. Ihr Geld ist hier sehr gut investiert, vor allem wenn Grafikkarte und CPU schon auf aktuellem Stand sind und bislang nur herkömmliche Festplatten in Ihrem PC zum Einsatz kommen, lohnt sich der Kauf einer SSD. Die tägliche Arbeit mit dem Betriebssystem sowie Anwendungen werden stark beschleunigt und auch die Ladezeiten von Spielen schrumpfen oft deutlich. Selbst wenn Sie bereits eine SSD besitzen: Da Spiele immer mehr Speicherplatz belegen, ist das Aufrüsten mit einer weiteren SSD höherer Kapazität mittlerweile gang und gebe und dank dem schmalen 2,5-Zoll-Formfaktor passen locker mehrere SSDs in einen PC.

Um die Geschwindigkeitsbegrenzung durch SATA 3 zu umgehen, sind viele Hersteller teilweise auf PCI Express ausgewichen, womit theoretisch Übertragungsraten von 3.000 MByte pro Sekunde und mehr möglich sind. Diese vor allem bei Grafikkarten übliche Schnittstelle machen sich auch die neuen Standards SATA Express und M.2 (Nachfolger von mSATA) zu Nutze. Passende Modelle sind mittlerweile verfügbar: Ein M.2-Beispiel ist Samsungs SSD XP941 mit 256 GByte - sie erreicht laut Hersteller beim Lesen 1.080 MByte und beim Schreiben 800 MByte pro Sekunde und damit ungefähr doppelt so viel, wie mit SATA 3 maximal möglich ist - auch M.2-Versionen von Samsungs beliebter 850-Serie sind mittlerweile gut erhältlich.

Unsere Tests mit PCI Express-SSDs wie der Plextor M6e machen allerdings deutlich, dass sehr wenige Alltagsanwendungen (Ausnahme ist das Lesen/Schreiben/Kopieren großer, zusammenhängender Dateien wie etwa einem Video) spürbar von einer noch schnelleren Datenübertragung als SATA 3 profitieren. Sie können deshalb auch auf längere Sicht problemlos weiter die SATA-3-Modelle aus unseren Empfehlungen nutzen, ein extra Umstieg zu einem Mainboard mit SATA Express/M.2 lohnt sich momentan nur für Technik-Enthusiasten und nicht wegen zwar messbaren Geschwindigkeitsvorteilen, die im Alltag aber nicht wirklich spürbar sind.

Preis-Tipp: SanDisk SSD Plus 120 GB (Modell G26)

Eine mit 120 GByte Kapazität ausreichend große SSD für Betriebssystem und die wichtigsten Anwendungen bekommen Sie mit dem schlicht SanDisk SSD genannten Modell schon für rund 55 Euro.

SSDs mit einer Kapazität von 64 GByte oder weniger sind vom Markt und auch die 120 GByte-Modelle verschwinden langsam. Ein Vertreter dieser Speichergröße, der sich tapfer hält, ist die SanDisk SSD Plus 120 GByte für etwa 55 Euro, was einem Preis pro Gigabyte von etwa 46 Cent entspricht.

Mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 530 MByte pro Sekunde und 400 MB/s Schreibleistung (dank TLC-Toggle-Controller von Toshiba im 15 Nanometerbereich seit Modell G26, das seit dem Jahr 2016 erhältlich ist), sowie einer vom Hersteller angegebenen Lebensdauer von rund 1,75 Millionen Stunden inklusive drei Jahren Garantie muss sich die günstige SSD Plus von SanDisk nicht vor der Konkurrenz verstecken.

Die SanDisk SSD Plus ist vor allem in der 120-GByte-Variante sehr günstig.

Schnell und günstig: Crucial MX300

Die SSDs aus Crucials MX300-Serie erweisen sich als echte Preis-Leistungs-Tipps. Hinsichtlich der Kapazität haben Sie die Wahl zwischen 275, 525, 750, 1000 und sogar 2000 GByte.

Eine 128-GByte-Variante bietet Crucial auch bei der MX300-Serie nicht mehr an. Denn beginnend mit der 275 GByte großen Platte für günstige 85 Euro - das entspricht nur noch 31 Cent pro GByte - liegt der Preis bereits unter dem Niveau früherer Einsteigermodelle. Die Crucial MX300 verwendet 3D-NAND-Speicherzellen von Micron. Wie bereits bei den Vorgängern MX100 und MX200, gibt Crucial auch auf die MX300 drei Jahre Garantiezeit - obwohl der 3D-NAND-Speicher langlebiger sein soll, als die herkömmlichen Speicherzellen. Die Lebenserwartung verändert sich ebenfalls nicht, nach wie vor setzt Crucial diese bei ausreichenden 80 TByte Schreibleistung an. Dagegen kommt mit Marvell 88SS1074 ein neuer Controller zum Einsatz, der den 3D-NAND-Speicher steuert. Die Geschwindigkeit beträgt 530 MByte pro Sekunde beim Lesen und 510 MB/s beim Schreiben.

Auch die größeren Modelle sind empfehlenswert: Für 145 Euro gibt es 525 GByte, das heißt 28 Cent pro Gigabyte; nehmen Sie 220 Euro in die Hand, erhalten sie bereits 750 GByte Speicherplatz - das bedeutet 29 Cent pro Gigabyte. Die 1,0-TB-Ausführung macht bei einem Preis von 270 Euro - also lediglich 27 Cent pro Gigabyte - und einer Lebenserwartung von satten 400 TBW sogar der Samsung 850 Evo und 850 Pro Konkurrenz. Eine Entscheidung für die 2,0-TB-Variante resultiert in einem Preis von 570 Euro, der damit immer noch bei 29 Cent pro Gigabyte steht.

