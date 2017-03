Die neuen Ryzen-Prozessoren mit der neuen Zen-Architektur sind nur der erste Schritt, wie AMD selbst schob betont hat. Laut neuen Gerüchten sollen darauf aufbauende CPUs mit Zen+ schon Anfang 2018 folgen.

Von Georg Wieselsberger |

Zen+ könnte schon in knapp einem Jahr veröffentlicht werden.

Intel veröffentlich zwar jedes Jahr neue und verbesserte Prozessoren, doch im Hintergrund wird zum Veröffentlichungstermin längst an den Nachfolgern gearbeitet. Da AMD mit seinen Ryzen-Prozessoren nun auch wieder auf dem CPU-Markt angreift und eben erst zu Intel aufschließen konnte, ist es also keine Überraschung, wenn auch hier längst an Verbesserungen der aktuellen Zen-Architektur gearbeitet wird. AMD selbst hatte offiziell davon gesprochen, dass Zen nur der Anfang sei und man noch viele weitere Fortschritte für die nächsten Jahre plant.

Zen+ angeblich Anfang 2018

Laut einem Bericht von PC Games Hardware arbeitet AMD daher längst an »Zen 2« oder »Zen+«, wie eine zugespielte Roadmap des Unternehmens zeigen soll. Darauf sind auch schon einige bislang noch nicht bekannte Informationen zu finden. So tragen die Prozessoren mit Zen+ den Codenamen »Pinnacle Ridge«.

Anscheinend hat sich AMD für Berggipfel als Codenamen entschieden, nachdem Intel in den letzten Jahren verschiedene Seen als Bezeichnungen verwendet hat. Bei den allerersten Planungen für Zen+ soll Pinnacle Ridge sogar schon Ende 2017 vorgesehen gewesen sein, doch wie bei Zen sorgt wohl eine kleine Verschiebung dafür, dass daraus Anfang 2018 werden dürfte.

Zen-APUs erst nach Zen+

Laut dem Bericht hat AMD aber auch die Zen-Prozessoren mit Grafikkern (APUs) mit dem Codenamen »Raven Ridge« verschoben, die eigentlich im zweiten Halbjahr 2017 erscheinen sollte. Nun sei eine Veröffentlichung erst kurz nach den ersten Zen+-Modellen geplant. Ob das bedeutet, dass die APUs dann ebenfalls schon Zen+ nutzen werden, ist aber noch nicht bekannt. Es wäre aber überraschend, wenn CPUs, die nach Pinnacle Ridge erscheinen, eine ältere Prozessortechnik verwenden.

Quelle: PC Games Hardware