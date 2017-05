Asus setzt schon seit Jahren nicht mehr auf AMD-Prozessoren in seinen Gamer-Notebooks. Das wird sich dank Ryzen schon sehr bald ändern.

Von Georg Wieselsberger |

Asus plant ein ROG-Notebook mit Ryzen-Prozessor.

Laut AMD sollen die ersten Notebooks mit Ryzen-Prozessoren in der zweiten Jahreshälfte 2017 erscheinen. Dabei soll es sich um Notebooks mit Prozessoren namens »Raven Ridge« handeln, die neben vier CPU-Kernen auch einen Grafikkern auf Basis der neuen GPU-Architektur »Vega« bieten.

Auch wenn Angaben wie »zweite Jahreshälfte« meistens eher auf den Herbst und das Weihnachtsgeschäft deuten, scheint Asus schon viel eher ein neues Notebook mit AMD-Innenleben zu planen. Das ist auch deswegen bemerkenswert, weil Asus in den letzten Jahren mangels passender AMD-Hardware bei seinen Gaming-Notebooks vor allem auf Intel und Nvidia gesetzt hat.

ROG-Notebook mit Zen-Symbol

Nun hat Asus aber einen Teaser veröffentlicht, der für ein Notebook aus der Gamer-Serie »Republic of Gamers« gedacht ist und das Ens?-Symbol der Ryzen-Prozessoren von AMD verwendet. Außerdem wird das Notebook auf YouTube und Facebook mit Aussagen wie »Etwas ist erwacht« und »Etwas Großes kommt« versehen. Da Asus auch den Hashtag #Computex 2017 verwendet, wird das Notebook wohl schon auf der wichtigen Messe in Taiwan vorgestellt, die am 30. Mai 2017 startet.

Laut PC World könnte Asus bei diesem Notebook gleich einen Desktop-Prozessor der Ryzen-Serie verwenden, statt auf die mobilen Varianten von AMD zu warten. Oder AMD könnte eine mobile Version eher als erwartet für Asus freigeben. Aber auch dann bliebe noch die Frage, ob in dem neuen Notebook von Asus auch schon eine Vega-GPU steckt.

Mehr Informationen auf der Computex

AMD will auf seiner Pressekonferenz zur Computex auch neue Informationen zu Vega bekanntgeben. Asus könnte daher einer der ersten Hersteller sein, die Vega in einem neuen Produkt nutzen - und das könnte auch nach der Präsentation auf der Computex dann noch länger auf sich warten lassen und so in die bisher erwarteten Zeitpläne passen.

Quelle: PC World