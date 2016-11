Intel hat die bisher nur inoffiziell bekannte Vorstellung der Kaby-Lake-Prozessoren im Januar 2017 bestätigt.

Von Georg Wieselsberger |

Intel kündigt in einem Blogbeitrag die Vorstellung der neuen Desktop-Prozessoren für Januar an.

Update: Schon seit vielen Wochen wird inoffiziell darüber spekuliert, dass Intel seine neuen Kaby-Lake-Prozessoren für den Desktop im Januar 2017 auf der Consumer Electronic Show in Las Vegas vorstellen wird. Bislang sind die neuen Prozessoren nur in Versionen für Notebooks erhältlich. In einem neuen Blogbeitrag zu Kaby Lake nennt Intel einige Vorteile der neuen Prozessoren, beispielsweise eine 10 Mal so hohe Leistung pro Watt verglichen mit den ersten Core-Prozessoren, die allerdings schon viele Jahre auf dem Buckel haben.

In dem Artikel spricht Intel auch von der »zweiten Launch-Phase«, also dem Start der Desktop-Prozessoren, die in den nächsten Wochen stattfinden soll. Die Überschrift zu diesem Absatz lautet: »Wir sehen uns im Januar«. Damit dürfte der Termin auf der CES 2017 so gut wie bestätigt sein.

Originalmeldung: Auch wenn die neuen Kaby-Lake-Prozessoren von Intel für den Desktop laut den bisherigen Informationen erst im Januar 2017 vorgestellt und veröffentlicht werden, tauchen im Internet immer neue Informationen dazu auf. In den USA hatten einige Händler schon die angeblichen Preise mancher Prozessoren genannt, doch nun ist auch eine erste Preisliste für Europa mit Euro-Preisen aufgetaucht.

Die Preise, die die Webseite Guru3D nennt, stammen aus dem Online-Shop des niederländischen Händlers Centralpoint. Demnach kostet der günstigste Intel Core i5 7400 inklusive der niederländischen Mehrwertsteuer von 21 Prozent 235 Euro. Der für viele Spieler wohl interessanteste Core i5 7600K wird mit 301 Euro aufgeführt. Das Topmodell Core i7 7700K soll laut der Preisliste 434 Euro inklusive Mehrwertsteuer kosten. Bis zur tatsächlichen Veröffentlichung der Kaby-Lake-Prozessoren können sich diese Angaben natürlich noch ändern.

Eine interessante Angabe findet sich bei Centralpoint auch noch in den Details zu den einzelnen CPUs. Demnach erwartet der Händler, dass beispielsweise der Core i7 7700K nicht erst 2017 geliefert wird, sondern schon am 12. Dezember 2016. Sollte es sich dabei nicht um einen Platzhalter handeln, könnten die ersten Kaby-Lake-Prozessoren für den Desktop schon in zwei Wochen erhältlich sein. Das würde allerdings allen bisherigen Informationen widersprechen.

Die neuen Prozessoren werden sich nur in kleineren Details von den aktuellen CPUs rund um den Core i7 6700K unterscheiden. Eine höhere Leistung ist vor allen durch die etwas angehobenen Taktraten zu erwarten. Besonders spannend wird vor allem, wie sich AMDs Zen-Prozessoren im Vergleich zu Kaby Lake schlagen werden. Auch hier wird die Veröffentlichung im Januar 2017 erwartet.

