Bei einigen Nutzern, darunter auch Journalisten und ehemalige Apple-Mitarbeiter, treten beim iPhone 7 bei hoher CPU-Last seltsame Zischgeräusche auf.

Von Georg Wieselsberger |

Zum Thema Apple iPhone 7 (Plus) ab 270,90 € bei Amazon.de Das neue iPhone 7 scheint bei den meisten Nutzern, die das Smartphone schon besitzen, problemlos zu funktionieren. Natürlich wird das iPhone 7 inzwischen vielen Tests unterzogen und beispielsweise in heißen Kaffee, kalte Getränke oder sogar ins Meer getaucht, um die Wasserfestigkeit zu testen. Während es hier bislang nur positive Berichte gibt, klagen andere Nutzer laut 9to5Mac über ein seltsames Problem, das bei ihrem iPhone 7 dann auftritt, wenn der neue A10-Prozessor des Smartphones viel zu tun hat.

Das iPhone 7 gibt dann ein Zischen und Knacken von sich, dass etwas an die Geräusche eines Lautsprechers mit Wackelkontakt oder an Statik erinnert. Nachdem der Journalist Stephen Hackett ein Video mit dem Geräusch bei YouTube veröffentlicht hatte, meldete sich auch Darrell Etherington, der bei Twitter genau das gleiche Problem mit einem brandneuen und eben erst ausgepackten iPhone 7 Plus beschreibt. Etherington ist nicht nur Journalist bei Techcrunch, sondern war früher auch Pressesprecher von Apple.

Manche erinnert das Geräusch auch an einen Lüfter eines Notebooks, der schnell läuft, wenn die CPU stark belastet wird. Allerdings befinden sich im iPhone 7 natürlich keine Lüfter, so dass bisher nicht klar ist, was genau die Geräusche verursacht. Denkbar wäre natürlich eine Stromspar-Funktion, die verhindern soll, dass der Prozessor überhitzt und unerwünschte Nebeneffekte zeigt.

Stephen Hackett hat von Apple jedenfalls den Rat erhalten, mit seinem Gerät zu einem Apple Store zu gehen und es dort umzutauschen. Allerdings haben die meisten Apple Stores kaum Lagerbestände, so dass zu Hacketts Ärger einige Tage Wartezeit notwendig sind. Ob es sich um Einzelfälle handelt oder um ein größeres Problem wird sich wohl erst zeigen, wenn viele Kunden das iPhone 7 besitzen.

Quelle: 9to5Mac