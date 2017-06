Top-Spiele im Test

Dawn of War 3 - Das beste Echtzeit-Strategiespiel seit Starcraft 2

Sechs Jahre haben wir auf Dawn of War 3 gewartet – aber es hat sich gelohnt! So ein spektakuläres Echtzeit-Strategiespiel hatten wir seit Starcraft 2: Legacy of the Void nicht mehr im Test. » mehr