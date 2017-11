Das Jubiläumsheft





Jetzt am Kiosk oder online bestellen - Die Party zu 20 Jahren GameStar geht in die Verlängerung. Im Jubiläumsheft erfahrt ihr alles zum Rollenspiel-Highlight Elex und 20 Jahren GameStar auf 196 Seiten. Außerdem: 3 Gratis-Spiele, 2 Mega-Demos, XXL-Poster. Print-Version ist im Online-Shop bereits vergriffen, also schnell in den Kiosk oder E-Paper sichern.