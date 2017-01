Diesmal gibt's im Steam Tipp eines der besten Pakete, die Dimi je auf Steam gesehen hat. Drei richtig gute Spiele plus DLCs lassen sich bei diesem Deal günstig abgreifen.

Dimis Steam Tipp stammt nur halb von ihm.

Fernab von meiner Heimat Trier, im malerischen Dörflein Wiltingen lebt mein alter Schulfreund Sebastian (»alt« heißt in dem Fall, dass wir uns lange kennen, denn eigentlich ist er sogar jünger als ich und ich bin definitiv nicht alt!). Wir blicken auf einen Haufen gemeinsamer Erinnerungen zurück, haben zusammen auf archäologischen Ausgrabungen geschuftet, im Latein-Kurs gebüffelt (er mehr als ich), Stargate geschaut, LAN-Parties gefeiert und zu zweit gegen den Rest der Welt die unumstößliche Wahrheit verteidigt, dass Power Rangers viel cooler als Ninja Turtles sind. Ein cooler Typ also.

Was das mit dem Steam-Tipp zu tun hat, fragen Sie stirnrunzelnd und leicht erzürnt?

Ganz einfach: Ursprünglich stammt dieser Tipp von ihm und ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken. Eigentlich sind Endless Space, Endless Legend und Dungeon of the Endless vom französischen Entwickler Amplitude nämlich alle recht weit entfernt von meinen normalen Genres, mit denen ich mir die Zeit vertreibe. Zum Glück habe ich mich von meinem Kumpel überzeugen lassen, denn auch für Story-Fanatiker wie mich bietet das Endless-Universum einen extrem coolen Ansatz.

Endloser Wiederspielwert

Bis zum 23. Januar spart man 85 Prozent auf der Endless Grand Master Collection, statt für 120 Euro bekommt man für 18 Euro alle aktuellen Endless-Spiele (das bald erscheinende Endless Space 2 ausgeschlossen) plus DLCs. Und dass die Spiele allesamt schon das ein oder andere Jährchen auf dem Buckel haben, ist in diesem Fall sogar ein Vorteil. Dank Amplitudes Games2Gether-Programm und einer ausdauernden Patch- und Updatepolitik wurden die Spiele nämlich sukzessive auf Basis von Fan-Feedback überarbeitet.

Zur Einordnung: Die Endless-Spiele teilen sich einen Namen, weil sie alle im selben Universum spielen. Der Planet Auriga hat beispielsweise in allen drei Titeln eine größere Rolle. Eine sehr coole Idee! Und gewisse spielerische Features übertragen sich ebenfalls, beispielsweise die Rohstoff-Aufteilung WIND (Wissenschaft, Industrie, Nahrung und Dust).

Alle drei Endless-Spiele in der Übersicht

Endless Space (das älteste Spiel) ist ein waschechtes 4X-Eroberungs-Epos im Weltraum, bei dem ich rundenbasiert mein Imperium von Planet zu Planet erweitere, Ressourcengebäude errichte und feindliche Reiche angreife. Die halb-automatischen Kämpfe mögen nicht jedermanns Sache sein, aber als Alternative zu Stellaris macht Endless Space auch heute noch eine gute Figur.

Endless Legend ist ebenfalls ein 4X-Strategiespiel, lässt allerdings Weltraum Weltraum sein und wechselt das Setting hin zu einem Fantasy-Szenario der Marke Fallen Enchantress. Wer Civilization cool findet, kriegt hier neues Futter. Ein besonderes Aushängeschild sind die skurrilen Rassen, die man sich unbedingt anschauen sollte. Die Broken Lords kämpfen beispielsweise fanatisch für Ehre und Gerechtigkeit, verlieren darin aber ihre Menschlichkeit und werden zu Geistern mit schweren Rüstungen. Und alle anderen Rassen fürchten sie.

Dungeon of the Endless ist mein persönlicher Favorit. Ein zufallsgenerierter Dungeon-Crawler, bei dem ich völlig skurrile »Schiffbrüchige« von der Absturzstelle ihres Raumschiffs durch tödliche Räume führe. Dabei kombiniert es Rollenspiel, Item-Jagd und Tower Defense zu einem einzigartigen Mix, der gerade im Koop richtig Laune macht.

Nochmal vielen Dank an Sebastian (der das hier bestimmt eh nicht liest) für die tollen Empfehlungen, die ich gerne mit der Welt teile. Oh, und wer mal Lust auf Dungeon of the Endless im Koop hat, kann sich gerne bei mir melden. Ich suche noch Spieler.