Freunde des lokalen Multiplayers aufgepasst! Auf Steam gibt es zurzeit das Cozy Couch Co-Op Bundle im Angebot. Darin stecken fünf Spiele, die sich bestens zum gemeinsamen Zocken auf dem Sofa eignen.

Von Michael Herold |

Der Valentinstag ist gerade vorbei. Doch Liebe und Freundschaft lässt sich noch immer zelebrieren, auch in Videospielen. Deshalb gibt es nun auf Steam das Cozy Couch Co-Op Bundle. Darin enthalten sind fünf Spiele, die sich bestens für das gemeinsame Zocken auf dem Sofa eignen.

Die fünf Spiele sind Lovers in a Dangerous Spacetime, BattleBlock Theater, Moon Hunters, Keep Talking and Nobody Explodes und Overcooked. Im Bundle sind diese fünf Koop-Perlen im Vergleich zu ihrem Einzelpreis um 56 Prozent reduziert und kosten nur 33,73 Euro.

Hier geht's zum Angebot auf Steam

Wer keine Lust auf das Gesamtpaket hat, kann sich die Spiele auch einzeln kaufen. Denn auch hier gibt es zurzeit ordentlich Rabatt: Lovers in a Dangerous Spacetime, Battleblock Theater und Keep Talking and Nobody Explodes sind gerade alle um 50 Prozent billiger und kosten jeweils nur 7,49 Euro. Moon Hunters ist um 40 Prozent reduziert und kostet 8,99 Euro und Overcooked ist um 33 Prozent billiger und kostet im Moment 10,71 Euro.

Für Freunde von lokalen Multiplayer-Runden lohnt sich das Bundle aber allemal. Kaum ein Spiel eignet sich besser für einen Pärchenabend als Lovers in a Dangerous Spacetime, in dem wir gemeinsam arbeiten müssen, um ein rosanes Raumschifff durch den bunten Weltraum zu steuern. Wie viel Teamwork das Koop-Spiel voraussetzt, zeigen unsere Kollegen Johannes und Ann-Kathrin in unserem Was-ist-Video zum Spiel.

Für Liebende und Zock-Abende mit Freunden

Für einen Zock-Abend mit Freunden bietet sich Keep Talking and Nobody Explodes an. Darin wird ein Spieler in die Rolle eines Bombenentschärfers versetzt. Nur er kann die Bombe sehen und manipulieren. Aufgabe der anderen Spieler ist es, ihm Tipps und Anweisungen für die Entschärfung zu geben. Dafür haben sie eine Anleitung zur Verfügung, die wiederum der erste Spieler nicht sehen kann. Deshalb ist ständige Kommunikation notwendig, damit niemand explodiert.

Keep Talking and Nobody Explodes ist ursprünglich als VR-Spiel entstanden und unterstützt verschiedene VR-Brillen und Bewegungscontroller. So macht das Spiel natürlich am meisten Spaß, es geht aber auch ohne VR-Setup.

Wem diese fünf Spiele nicht ausreichen, weil er auf der Suche nach noch viel mehr Koop-Spielen für das gemeinsame Zocken auf einem Bildschirm ist, dem empfehlen wir unserer Top-Liste mit den besten Couch-Koop-Spielen. Darin finden sich noch weitere Mehrspieler-Titel wie Broforce, Lara Croft and the Temple of Osiris und The Cave.

Hier geht's zu unserer Top-Liste mit den besten Couch-Koop-Spielen