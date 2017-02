Call of Duty Fans bekommen heute die Gelegenheit eine Huge Crate Fanbox im Blitzangebot zu kaufen. Des Weiteren gibt es von Corsair eine mechanische Gaming Tastatur und von Acer einen eSports Monitor im Angebot.

Von Kevin Nielsen |

Die Call of Duty Infinite Warfare Fanbox gibt es heute im Angebot.

In den Amazon Blitzangeboten gibt es heute einefür Fans von. Diese Box enthält einiges an Merchandise. So findet ihr darin eine Retribution Mütze, eine Jackal Messenger Tasche, eine LED Taschenlampe, einen Anstecker, eine limitierte Auflage Kunstkarten und einen Lanyard. Als Call of Duty Fan ist die Box auf jeden Fall einen Blick wert.

Call of Duty: Infinite Warfare Huge Crate Fanbox ab 19:39 Uhr

Falls euch noch ein guter Monitor fehlt, dann solltet ihr euch heute den Acer Predator XG270HUA eSports Monitor anschauen. Dieser hat ein 27 Zoll Display, 1ms Reaktionszeit und eine Auflösung von 2560 x 1440.

Acer Predator XG270HUA eSports Monitor, 27 Zoll WQHD ab 7:59 Uhr

Darüber hinaus habt ihr heute auch die Chance euch eine mechanische Gaming Tastatur zuzulegen. Die Corsair Gaming CH-9000094-DE Strafe RGB wird ab 8:59 Uhr im Blitzangebot sein. Diese verfügt über Cherry MX Silent Gaming-Tastenschalter, wodurch diese mechanische Tastatur leiser ist als andere dieser Art.

Corsair Gaming CH-9000094-DE Strafe RGB Tastatur ab 8:59 Uhr

