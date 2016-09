Billiger Today sammelt die besten Angebote des Tages - wir wählen noch etwas aufmerksamer aus und konzentrieren uns auf interessante Angebote für Gamer und Technikfans. Die Links führen immer auf die Billiger-Today-Startseite, das jeweilige Produkt muss dann noch gewählt werden.

Die Pebble Time Steel ist eine Smartwatch mit ePaper-Farbdisplay und sehr guten Akkulaufzeiten.

Pebble Time Steel: Smartwatch mit ePaper-Display

Smartwatches bieten einige Vorzüge gegenüber klassischen Armbanduhren. So lassen sich Nachrichten, Anrufe, ja sogar die Mediensammlung auf dem Smartphone mit einer Smartwatch verwalten und nutzen. Warum also immer das Telefon aus der Tasche kramen wenn die Mail auch am Handgelenk angezeigt werden kann?

Großes Manko vieler Smartwatches ist allerdings die Akkulaufzeit. Nicht so bei der Pebble Time Steel. Dank eines energiesparenden ePaper-Farbdisplays nimmt die Uhr deutlich weniger Energie auf als Smartwatches mit OLED-Display oder LCD. Praktischerweise ist die Pebble auch wasserdicht - hilfreich in eher feuchten Monaten, unter der Dusche oder beim Schwimmen.

Pebble Time Steel, Smartwatch mit Lederarmband für 149,90€

