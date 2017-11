A Walk in the Park ist die erste Story-Erweiterung für The Surge und soll im Dezember 2017 veröffentlicht werden. Der DLC liefert eine neue Region, die an einen Freizeitpark angelehnt ist. Der Zugang zum neuen Gebiet mit neuen Waffen, Monstern und einem neuen Boss, erfolgt über das Startgebiet und ein späteres Gebiet des Hauptspiels.