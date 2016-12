Stimmen Sie ab: Wir basteln mit der Community an einem Ranking der Star-Wars-Filme. Und sind gespannt auf die Ergebnisse.

Von Dimitry Halley |

Star Wars: Welcher Film ist der beste?

Bis ans Ende aller Zeiten (oder zumindest bis zum Ende der Wirtschaftlichkeit von Disneys Star-Wars-Lizenz) wird es neue Filme im Krieg-der-Sterne-Universum geben. Man muss kein Orakel sein, um absehen zu können, dass darunter wahrscheinlich die ein oder andere Gurke sein dürfte. So erfolgreich und großartig Star Wars auch sein mag, über viele der Filme kann man geteilter Meinung sein. Die einen finden die Prequel-Filme absolut furchtbar, andere halten Episode 6 für maßlos überbewertet. Es gibt Verehrer von nahezu jeder Episode - und auf der anderen Seite viele Gegner. Meinungspluralismus ist was tolles.

Und deshalb will ich hier von Ihnen wissen, welchen Star-Wars-Film Sie eigentlich am besten finden. In der Umfrage sammle ich die Meinungen der lieben GameStar-Community, frage natürlich gleichzeitig in der Redaktion rum und am Ende wird's einen tollen Enthüllungsartikel geben, in dem wir gemeinsam und demokratisch den besten Star-Wars-Film aller Zeiten küren. Und auf der anderen Seite sehen wir dann, welcher Film im Schnitt auf die wenigste Gegenliebe stoßt.

Ich hoffe natürlich insgeheim, dass die Mehrheit Episode 5 auf den Thron wählt. Alles andere wäre ja albern. Oh, und das kuriose Weihnachts-Special lasse ich genauso weg wie die Ewok-Filme. Niemand bestreitet, dass die sonst alle drei gewinnen würden.