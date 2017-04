Die Star Wars Celebration ist nicht nur ein riesiges Trailer-Event - die Veranstaltung bereitet auch die Bühne für den Abschied einer Koryphäe aus dem Star-Wars-Universum: Carrie Fisher.

Von Sandro Odak |

Die Macher von Star Wars erinnern an ihre Freundin und Kollegin - Carrie Fisher.

Am Donnerstag begann die Star Wars Celebration in Orlando, Florida. Ein riesiger Event, auf dem Fans sich untereinander austauschen, Merchandise kaufen können und Neues aus dem Star-Wars-Universum erfahren.

Die Veranstaltung ist in diesem Jahr aber nicht nur eine übergroße Trailer-Premieren-Party, sondern bereitete auch die Bühne für einige emotionale Momente: In einem Panel zollten die Macher von Star Wars Carrie Fisher Tribut - die Darstellerin von Prinzessin und General Leia Organa.

Die Schauspielerin verstarb Ende 2016 plötzlich während eines Transatlantikflugs von London nach Los Angeles. Nur einen Tag später starb auch ihre Mutter, die oscarprämierte Darstellerin Debbie Reynolds.

Auf der Bühne verabschiedeten sich George Lucas (Regisseur von Star Wars) und Kathleen Kennedy (Präsidentin von Lucasfilm) mit rührenden Worten von »ihrer Prinzessin«. Als Überraschungsgast war zudem Carrie Fishers Tochter Billie Lourd in Orlando, die einen emotionalen Vortrag über das Leben und Wirken ihrer Mutter hielt - und quasi nebenbei Prinzessin Leias Hilferuf an Obi-Wan rezitierte. Lourd spielte in Star Wars: Das Erwachen der Macht eine Nebenrolle an der Seite ihrer Mutter.

Nach dem Panel in Orlando veröffentlichte Disney ein weiteres Tribute-Video auf YouTube. Es zeigt Szenen aus den Star Wars Filmen, vermischt sie jedoch mit Ausschnitten aus Interviews und Clips vom Set, die Carrie Fishers Lebenslust und Positivität in jeder Lebenslage zeigen.

Mehr über die Star Wars Celebration finden Sie hier:

- Der Trailer: Star Wars - Die letzten Jedi mit Rey, Finn und Luke Skywalker

- Was wir über Episode 8 wissen

- Tag 1: So begann die Star Wars Celebration

- Tag 2: Der komplette Tag im Live-Stream