Die Erwartungen zum Erotik-Sequel Fifty Shades of Grey 2 sind enorm. Schon jetzt setzt der erste Trailer einen neuen Rekord auf und schlägt sogar Star Wars.

Von Vera Tidona |

Nächstes Frühjahr geht die erfolgreiche dreiteilige Bestseller-Verfilmung Fifty Shades of Grey von E. L. James in den Kinos weiter. Schon jetzt sind die Erwartungen an Fifty Shades of Grey 2 (Fifty Shades Darker) so groß, dass der kürzlich veröffentlichte erste Teaser-Trailer einen neuen Rekord aufsetzt.

Mehr Zuschauer als Star Wars Trailer

Laut Universal wurde das Video in den ersten 24 Stunden satte 114 Millionen Mal aufgerufen. Damit setzt der Teaser-Trailer einen neuen Rekord auf und schlägt sogar den bisherigen Rekordhalter Star Wars: Das Erwachen der Macht mit 112 Mio. Zuschauer in den ersten 24 Stunden, berichtet das US-Magazin EW.

Auch der zuletzt für Aufmerksamkeit sorgende Trailer zu Disneys Die Schöne und das Biest mit Harry-Potter-Star Emma Watson als Belle bleibt mit 91,8 Millionen Klicks hinten dran.

Fifty Shades of Grey 2 im Kino

In Fifty Shades of Grey 2 - Gefährliche Liebe werden die Erotik-Spiele von Anastasia Steele (Dakota Johnson) und Christian Grey (Jamie Dornan) passend zum Valentinstag am 9. Februar 2017 in den Kinos fortgesetzt.

In weiteren Rollen spielen Tyler Hoechlin (Supergirl), Marcia Gay Harden (The Newsroom) und Kim Basinger (The Nice Guys) mit. Die Regie führt James Foley (Verführung einer Fremden). Der dritte und letzte Teil kommt 2018 in die Kinos.