Zum Heimkinostart von Captain America 3 auf DVD und Blu-ray präsentiert Disney eine Fülle an neuen Concept-Arts zum Marvel-Film mit Iron Man, Crossbones, Black Panther und weiteren Superhelden.

Von Vera Tidona |

Disney hat für alle Marvel-Fans eine Fülle an neuen Concept-Arts zum US-Release der kommerziell erfolgreichen Comic-Verfilmung Captain America: Civil War veröffentlicht.

Mit über eine Milliarde US-Dollar Einnahmen gehört er zu den erfolgreichsten Filmen des Jahres. Im Oktober kommt das jüngste Marvel-Abenteuer der Avengers von Anthony und Joe Russo mit Captain America (Chris Evans), Iron Man (Robert Downey Jr.), Black Widow (Scarlett Johansson), Winter Soldier (Sebastian Stan), Falcon (Anthony Mackie), War Machine (Don Cheadle), Hawkeye (Jeremy Renner), Vision (Paul Bettany) und Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) mit den Neuzugängen Ant-Man (Paul Rudd), Black Panther (Chadwick Boseman) und Spider-Man (Tom Holland) auf DVD und Blu-ray ins Heimkino.

Captain America 3 ab Oktober auf DVD und Blu-ray

Und während in den USA der Film bereits seit wenigen Tagen erhältlich ist, erscheint Captain America 3 erst am 6. Oktober 2016 unter dem deutschen Filmtitel The First Avenger: Civil War auf DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D und als Limited Steelbook Edition.

Erst kürzlich gab es schon einen kleinen Vorgeschmack aus dem über 60-minütigen Bonusmaterial mit witzigen Outtakes und Bloopers der Avengers, sowie geschnittenen und nie gezeigten Filmszenen. Vor allem bekamen Fans in einem witzigen Video die Antwort geliefert, warum ausgerechnet Thor und Hulk nicht in Captain America mitmischen durften.