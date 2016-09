20 Jahre Game of Thrones: Zum Jubiläum der Buchvorlage des HBO-Serienhits präsentiert George R.R. Martin nun seine Sicht von Westeros - mit einem gigantischen Eisernen Thron und vieles mehr.

Von Vera Tidona |

Die Erfolgsserie Game of Thrones hat bei den letzten Emmy-Verleihung als Beste Drama-Serie abgeräumt und setzt mit insgesamt 38 Emmys einen neuen Rekord auf. Und während die Dreharbeiten zur siebten Staffel anlaufen, hat auch die Buchvorlage Das Lied von Eis und Feuer von George R.R. Martin etwas zu feiern: Ihr 20. Jubiläum.

George R.R. Martins Vorstellungen von Westeros

Passend dazu erscheint in den USA eine aufwendig gestaltete Neuausgabe des ersten Bandes mit zahlreichen Illustrationen, die eigens von dem Buchautor in Auftrag gegeben wurden und erstmals seine Vorstellungen von Westeros zeigen. Einen kleinen Ausschnitt daraus kann man schon hier (via Vanity Fair) sehen.

Dabei gibt es schon einige Unterschiede zur HBO-Serie, wie etwa den Eisernen Thron. Der soll laut Martin über 4 Meter hoch sein und ist über eine geschwungenen Treppe erreichbar. Dazu gibt es Zeichnungen von Daenerys Targaryen und weitere Charaktere.

Gigantische Schlacht für Staffel 7 geplant?

Inzwischen laufen die Vorbereitungen für die neue siebte Staffel auf Hochtouren, die im Sommer 2017 an den Start geht. Noch wird nichts über die Handlung oder die Entwicklung der einzelnen Charaktere verraten. Doch inzwischen verdichten sich die Gerüchte, dass am Filmset eine gigantische Schlacht zu Lande und auf dem Wasser vorbereitet wird, die sogar Die Schlacht der Bastarde (Battle of the Bastards) in den Schatten stellen soll.

Zeitgleich möchten Fans auch den Schauspieler Joe Dempsie auf dem Weg zum Filmset in Nordirland gesichtet haben, der in den ersten drei Staffeln den Schmied Gendry dargestellt hatte, ein Bastard von König Robert. Doch nach seiner Flucht in einem Ruderboot aufs Meer ward er nicht mehr gesehen. Nun könnte er für Staffel 7 wieder zurückkehren. Doch noch gibt es keine offizielle Bestätigung dazu.

Ausblick auf das Ende der Serie

Fest steh, dass mit der achten Staffel die beiden Produzenten und Showrunner die Erfolgsserie Game of Thrones beenden möchten. Bereits die siebte Staffel hat statt wie gewohnt zehn Episoden nur sieben. Auch die achte Staffel soll nicht mehr als sechs Episoden beinhalten.

Fans stimmen ab: Wer soll den Eisernen Thron besteigen.

Game of Thrones Staffel 6 ab November auf Blu-ray

Inzwischen können Serienfans die sechste Staffel auf DVD und Blu-ray mit einem umfangreichen Bonusmaterial vorbestellen. Der Release-Termin ist am 17. November 2016, nur zwei Tage vor dem US-Release.