Activision Blizzard schickt in Kürze seine Animationsserie Skylanders Academy nach der beliebten Spielereihe an den Start. Jetzt steht der TV-Termin für die neue Netflix-Serie fest.

Von Vera Tidona |

Netflix kündigt für Oktober die neue Animationsserie Skylanders Academy nach der Spielereihe an.

Vor wenigen Monaten kündigte Activision Blizzard die neue animierte Serie Skylanders Academy nach der beliebten Videospielreihe an. Nun steht ein TV-Termin fest: Am 28. Oktober 2016 geht die neue Serie auf Netflix an den Start.

Skylanders Academy ab Oktober auf Netflix

Die Animationsserie Skylanders Academy ist zunächst auf zwei Staffeln mit insgesamt 26 Episoden ausgelegt und folgt den Abenteuern des Skylanders-Teams. Dabei gibt es ein Wiedersehen mit bekannten Charakteren, wie Spyro, Stealth Elf, Eruptor und Glumshanks. In der Academy wird die nächste Generation geschult, wie man die Dinge »auf Skylander-Art« regelt. Hinter der Serie steht Produzent und Showrunner Eric Rogers (Futurama).

Die Animationsserie ist die erste Produktion des neugegründeten Activision Blizzard Studios, weitere Projekte wie Serien und Filme sollen folgen.

Neues Videospiel Skylanders Imaginators

Die Toys-to-Life-Spieleserie erschien im Jahr 2011 und hat bereits über drei Milliarden US-Dollar eingenommen. Inzwischen gibt es mehr als 250 Millionen verkaufte Spielzeuge.

Als nächstes erscheint das neue Videospiel Skylanders Imaginators am 14. Oktober 2016 für die Playstation, Xbox und Wii U.