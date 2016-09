Ein neuer Fan-Film zu Star Wars zeigt die Vorgeschichte zu Episode 7: Die Schlacht auf Jakku. Das Ergebnis ist echt beeindruckend.

Von Vera Tidona |

Beeindruckender Fan-Film zeigt die Schlacht von Jakku als Vorgeschichte zu Star Wars: Episode 7.

Die große Star-Wars-Fangemeinde hat schon so manches eigenes Filmwerk hervorgebracht, das sich durchaus sehen lassen kann. Zu Episode 7 ist nun ein neuer Fan-Film erschienen, der auf die Vorgeschichte von Star Wars: Das Erwachen der Macht eingeht.

Fan-Film über die Schlacht auf Jakku

Während Daisy Ridley im ersten Teil einer neuen Star-Wars-Trilogie noch den Schrott als Überbleibseln der großen Schlacht von Jakku einsammelt, spielt der Fan-Film zu Beginn des Krieges und zeigt drei imperiale Stormtroopers kurz vor ihrem Kampfeinsatz auf dem Wüstenplaneten Jakku.

In dem über dreiminütigen Kurzfilm stehen weniger die Actionszenen im Vordergrund, als vielmehr das Zwischenmenschliche. Das Ergebnis Jakku: First Wave von Regisseur und Autor Benjamin Eck ist echt beeindruckend. In den drei Hauptrollen sind Joseph Bearor, Aaron Goddard und Tyler Wolfe zu sehen.

Spielefans können das Kampfgeschehen auf Jakku inzwischen mit einer Erweiterung zum Videospiel Battlefront selbst nachspielen.

Als nächstes kommt das Spin-off Star Wars: Rogue One von Regisseur Gareth Edwards mit Felicity Jones am 15. Dezember 2016 in die Kinos. Die neue Trilogie wird nächstes Jahr mit Episode 8 fortgesetzt.