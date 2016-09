Zum Kinostart von Star Wars: Rogue One entstand der amüsante vierteilige Fan-Film Go Rogue. Seht hier alle Folgen - auch Admiral Ackbar hat einen Auftritt.

Von Vera Tidona |

Im Fan-Film zu Star Wars: Rogue One hat auch Admiral Ackbar seinen Auftritt. Seht hier den kompletten Fan-Film Go Rogue.

Disney und Lucasfilm haben zu einem Wettbewerb aufgerufen, seinen eigenen Rogue-One-Film zu drehen - mit den vielen verschiedenen Actionfiguren aus dem Star-Wars-Universum. Der Gewinner wird von Regisseur Gareth Edwards höchstpersönlich ausgewählt.

Ein gelungenes Beispiel für einen solchen Fan-Film ist Go Rogue, der seine eigene Version des Kinofilms erzählt und viele versteckte Hinweise auf vergangene Star-Wars-Filmen enthält. So hat auch Admiral Ackbar seinen Auftritt, auch wenn sich jemand anderes seinem berühmten Ausruf »It's a trap!« bedient.

Inzwischen sind alle vier Episoden plus ein Special über die Entstehung des Stop-Motion-Films erschienen. Seht hier den kompletten Film:

Star Wars Go Rogue - Folge 1

Star Wars Go Rogue - Folge 2

Star Wars Go Rogue - Folge 3

Star Wars Go Rogue - Folge 4

Star Wars Go Rogue - Making-of

Star Wars: Rogue One ab Dezember im Kino

Regisseur Gareth Edwards bringt am 15. Dezember 2016 das Spin-off Rogue One aus dem Star-Wars-Universum in die Kinos. In den Hauptrollen spielen Felicity Jones, Diego Luna, Riz Ahmed, Ben Mendelsohn, Forest Whitaker, Mads Mikkelsen und Alan Tudyk mit.