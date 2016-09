Schon der zweite Trailer hatte für alle Star-Wars-Fans einiges zu bieten. Drei Monate vor Kinostart gibt es nun Hinweise darauf, wann der finale Trailer zu Rogue One erscheint.

Von Vera Tidona |

Im Dezember geht es mit einem neuen Kino-Abenteuer aus dem Star-Wars-Universum weiter: Rogue One. Bereits der letzte Trailer enthüllte weitere Filmszenen und gab einen kurzen Blick auf den legendären Bösewicht frei.

Marvels Dr. Strange bringt Rogue One-Trailer

Doch damit nicht genug: Wie bereits vermutet wird noch ein großer finaler Trailer zum Spin-off erscheinen. Wann das genau sein wird, enthüllte nun Elena Brodskaya als Disneys Marketing Director für Russland, berichtete Star Wars News.

Demnach wird der finale Trailer zu Rogue One zum Kinostart von Marvel's Doctor Strange gezeigt. Der Superheldenfilm läuft ähnlich wie in Deutschland bereits Ende Oktober in den russischen Kinos an, während in den USA der Kinostart erst eine Woche später Anfang November stattfindet.

Vieles spricht für diese Planung. Auch der letzte große Trailer zu Star Wars: Das Erwachen der Macht ist im Oktober erschienen, zwei Monate vor Kinostart. Bis zum Kinostart werden die Fans sicherlich noch mit einigen TV-Spots und internationalen Trailern angeheizt.

Star Wars: Rogue One kommt am 15. Dezember 2016 in die Kinos.