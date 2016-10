Lucasfilm verfilmt die Abenteuer des jungen Han Solo mit Alden Ehrenreich. Die Suche nach einer Hauptdarstellerin geht gut voran: Diese drei Schauspielerinnen stehen in der engeren Auswahl.

Von Vera Tidona |

Hauptdarstellerin für Han-Solo-Film aus dem Star-Wars-Universum gesucht.

Lucasfilm und Disney entwickeln derzeit nach Rogue One ein weiteres Spin-off aus dem Star-Wars-Universum über die Abenteuer des jungen Han Solo. Als neuer und junger Han Solo wurde bereits Alden Ehrenreich offiziell vorgestellt. Damit tritt er das Erbe des legendären Han-Solo-Darsteller Harrison Ford an, der nach der Original-Trilogie zuletzt in Star Wars: Das Erwachen der Macht zu sehen war.

Inzwischen hat die Suche nach einer Hauptdarstellerin begonnen. In der engeren Auswahl stehen laut Variety die drei Schauspielerinnen Zoe Kravitz (Tochter des Musikers Lenny Kravitz) aus Mad Max: Fury Road, Naomi Scott aus der Serie Terra Nova und Tessa Thompson aus Sylvester Stallones Boxerfilm Creed. Wer schließlich das Rennen machen wird, entscheidet sich sicherlich in Kürze.

Hält Sana Starros Einzug in die Geschichte?

Noch wird nicht verraten, welchen Part sie an der Seite von Alden Ehrenreich als Han Solo darstellen wird. Ersten Gerüchten nach könnte es sich dabei durchaus um die Rolle der Sana Starros aus Marvels Star-Wars-Comics handeln, die Han Solos Ehefrau werden sollte.

Der noch namenlose Film stellt die Abenteuer des jungen Draufgängers und Schmugglers Han Solo in den Mittelpunkt, bevor er bekannterweise auf Luke Skywalker und Leia trifft. Dabei darf natürlich sein treuer Freund Chewbacca nicht fehlen.

Mehr zu Star Wars: Darum haben sich Leia und Han Solo getrennt

Lando und Chewbacca dabei

Zuletzt war Schauspieler Donald Glover für die junge Ausgabe des Lando Calrissian im Gespräch, den vielen Star-Wars-Fans ebenso aus der Original-Trilogie von George Lucas kennen dürften. Für die Regie zeigt sich das erfolgreiche Regie-Duo Phil Lord und Chris Miller (Lego Movie) verantwortlich. Das Drehbuch stammt von Star-Wars-Veteran Lawrence Kasdan und seinem Sohn Jon.

Disney plant für den Han-Solo-Film mit einem Kinostart am 24. Mai 2018.

Zuvor kommt noch in diesem Jahr Rogue One am 15. Dezember in die Kinos, gefolgt von Star Wars: Episode 8 am 14. Dezember 2017. Die neue Trilogie findet Ende 2019 mit dem finalen Teil Episode 9 seinen Höhepunkt. Darüber hinaus kündigte Disney bereits weitere Star-Wars-Filme an, konkrete Pläne dazu werden aber noch bekannt gegeben.