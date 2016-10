Die neue Serie 24: Legacy als Spin-off zur Erfolgsserie 24 erhält prominenten Zuwachs. Der erste bekannte Star aus der Originalserie spielt neben Corey Hawkins als Jack-Bauer-Nachfolger mit.

Von Vera Tidona |

Tony ist zurück: Bekannter 24-Star Carlos Bernhard spielt auch im Serienableger 24: Legacy mit.

Lange war von einer Rückkehr von Jack Bauer, gespielt von Kiefer Sutherland, die Rede, doch inzwischen ist das Thema anscheinend weitgehend vom Tisch. Dennoch sollen bekannte Charaktere aus der Serie 24 auch im Spin-off 24: Legacy in Erscheinung treten.

Tony Almeida ist zurück

Den Anfang macht nun laut dem Magazin TVLine Carlos Bernhard als Tony Almeida. Lange Jahre kämpfte er neben Jack Bauer in der erfolgreichen Serie 24, bis er in der siebten und letzten Staffel in einer Schurkenrolle zurückkehrte und zum Schluss im Gefängnis landete. Wie nun seine Rückkehr in der Ableger-Serie 24: Legacy aussehen wird, wollten die beiden Showrunner Manny Coto und Evan Katz aber noch nicht verraten.

Erstes Poster zur neuen Serie 24: Legacy mit Cory Hawkins.

Neue 24-Serie mit Cory Hawkins

Die neue Serie 24: Legacy dreht sich um Eric Carter (Cory Hawkins), einem ehemaligen Army Ranger der in die USA zurückkehrt und nun von seiner Vergangenheit eingeholt wird. Hilfesuchend wendet er sich an die Counter Terrorist Unit - CTU, in der Hoffnung, dass diese ihm sein Leben retten und einen der größten Terroranschläge in der Geschichte der USA zu stoppen.

In weiteren Rollen sind bisher Miranda Otto (Homeland), Teddy Sears (The Flash), Jimmy Smits (Sons of Anarchy) als Senator John Donovan und Veronica Cartwright (Alien) als seine Mutter Margaret Donovan dabei.

24: Legacy ab Februar 2017

Die erste Staffel umfasst 12 Episoden und geht am 5. Februar 2017 auf dem US-Sender Fox an den Start, direkt nach dem Super Bowl.