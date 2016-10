Regisseur Shane Black muss für den neuen Predator-Film eine Umbesetzung vornehmen. Statt Benicio Del Toro hat er einen neuen Hauptdarsteller gefunden: Boyd Holbrook.

Von Vera Tidona |

Neuer Hauptdarsteller ersetzt Benicio Del Toro für Shane Blacks The Predator.

Derzeit entsteht unter der Regie von Shane Black (Iron Man 3, The Nice Guys) ein neuer Predator-Film. Während weiterhin gerätselt wird, ob Actionstar Arnold Schwarzenegger in seine Rolle aus dem ersten Predator-Film von 1987 mitspielen wird, sollte Benicio Del Toro (Sicario, Guardians of the Galaxy, Star Wars: Episode 8) die Hauptrolle übernehmen.

Statt Benicio Del Toro übernimmt Boyd Holbrook

Nun wenige Wochen später steht fest: Benicio Del Toro ist raus. Zwar wird kein offizieller Grund genannt, jedoch dürfte der Schauspieler mit seinen Verpflichtungen als The Collector im Marvel Cinematic Universe sowie seine Rolle in der neuen Star-Wars-Trilogie keine Zeit für den Predator-Film haben. Auch steht er schon bald für das kommende Sicario-Sequel Soldado vor der Kamera.

Stattdessen hat Regisseur Shane Black bereits einen Ersatz gefunden: Narcos-Star Boyd Holbrook übernimmt die Hauptrolle in The Predator und tritt gegen das außerirdische Wesen an. Erst kürzlich wurde der Schauspieler für die Rolle des Gegenspielers im dritten Wolverine-Film Logan mit Hugh Jackman bestätigt. Wer sonst noch in The Predator mitspielen wird, ist noch nicht bekannt.

The Predator kommt Februar 2018

Noch immer hält der Filmemacher die Handlung zu The Predator geheim. Die Dreharbeiten sollen im nächsten Frühjahr beginnen. In die Kinos kommt The Predator voraussichtlich am 8. Februar 2018, ein Tag vor dem US-Start.

Die erfolgreiche Filmreihe beginnt mit John McTiernans Predator (1987), in dem Arnold Schwarzenegger als Major 'Dutch' Schaefer mit einer Spezialeinheit das erste Mal gegen das blutrünstige Wesen aus einer anderen Welt kämpft. Es folgten Predator 2 (1990) und Predators (2010) sowie die beiden Crossover-Filme Alien vs. Predator (2004) und Alien vs. Predator 2 (2007).

Erstes Poster zum neuen Predator-Film.