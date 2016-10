Kurz vor Start der siebten Staffel des Serienhits The Walking Dead verlängert der US-Sender AMC seine Zombie-Serie um eine weitere Staffel. Dabei gibt es auch einen Grund zum Feiern.

Von Vera Tidona |

In wenigen Tagen geht die siebte Staffel der erfolgreichen Zombie-Serie The Walking Dead an den Start. Der Erfolg spricht für sich und ein Ende der Serie ist noch lange nicht in Sicht. So kündigt der US-Sender AMC fast schon traditionell kurz vor dem Staffelstart eine weitere achte Staffel für nächstes Jahr an.

Mehr dazu: Die Zombies kehren zurück - Neue Wootbox mit The Walking Dead und Co.

Staffel 8 für 2017 bestätigt

Die neue, achte Staffel geht im Herbst 2017 mit insgesamt 16 Folgen weiter. Schon zu Beginn gibt es für alle Serienfans etwas zu feiern: Die 100. Folge ist gleichzeitig die erste Episode der achten Staffel. Welches besondere Highlight sich die Macher dafür einfallen lassen, wird sich noch zeigen.

Welcher Hauptcharakter muss dran glauben?

Doch zunächst fiebern Fans endlich der Auflösung aus der letzten Folge der sechsten Staffel entgegen: Welcher Hauptcharakter wird dank Negan (Jeffery Dean Morgan) und seinem mit Stacheldraht umwickelten Baseballschläger Lucille ins Jenseits befördert?

Ein wenig Vorgeschmack bietet schon jetzt ein Video mit den ersten Minuten der neuen Folge The Day Will Come When You Won’t Be aus der siebten Staffel. Als weiteren Neuzugang kündigt sich erstmals König Ezekiel (Khary Payton) in Begleitung seines Tigers Shiva an.

The Walking Dead ab Oktober auf AMC und FOX

Los geht es mit den neuen Folgen am 23. Oktober auf dem US-Sender AMC. In Deutschland übernimmt wie gewohnt der Pay-TV-Sender FOX via Sky die Erstausstrahlung nur wenige Stunden nach der US-Premiere am 24. Oktober.

Erste Folgen im Kino sehen

Zusätzlich werden am 6. November die ersten beiden Folgen der 7. Staffel exklusiv in den CinemaxX Kinos gezeigt. Für alle, die das Zombie-Spektakel in Spielfilmlänge auf der großen Leinwand sehen möchten, sollten sich schon jetzt die Karten sichern. Details dazu findet man in den CinemaxX Kinos vor Ort oder online.