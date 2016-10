Zum Staffelstart der Erfolgsserie The Walking Dead gehen wir der Frage nach: Was würde passieren, wenn die Zombie-Apokalypse ausbricht? Machen Sie den Test im großen Special von Moviepilot.de.

Von Vera Tidona |

The Walking Dead – Überlebt ihr die Zombie-Apokalypse?

Am Wochenende geht es endlich weiter: Die neue siebte Staffel der erfolgreichen Zombie-Serie The Walking Dead startet am 23. Oktober auf dem US-Sender AMC und wird parallel auf dem Pay-TV-Sender FOX via Sky in deutscher Erstausstrahlung gezeigt.

Macht den Test im Serien-Special von Moviepilot

Passend dazu bieten unsere Kollegen von moviepilot.de einen Test an: Überleben Sie eine Zombie-Apokalypse? Dazu gibt es ein Special zur Serie mit den schockierendsten Momente des Serienhits und ein Zombie-Survival Guide. Reinklicken lohnt sich!

Welcher Charakter muss dran glauben?

Gleich zu Beginn der neuen Staffel wird in der ersten Folge »The Day Will Come When You Won't Be« endlich auch die Frage geklärt, welcher Hauptcharakter von Negan (Jeffery Dean Morgan) mit seinem Stacheldraht umwickelten Baseballschläger Lucille ins Jenseits befördert wird. Ein kurzes Video gab es die Tage schon als Vorgeschmack auf die besagte Szene.

Doch die neue Staffel bietet noch mehr: König Ezekiel (Khary Payton) kündigt sein Erscheinen an und wird von einem Zombie-fressenden Tiger namens Shiva begleitet.

Staffel 8 bestätigt: Start mit Folge 100

Die Erfolgsserie The Walking Dead wird auch nach der siebten Staffel nicht enden: US-Sender AMC hat bereits eine achte Staffel für nächstes Jahr angekündigt, die mit insgesamt 16 Folgen im Herbst 2017 an den Start geht. Gleich zu Beginn gibt es mit 100. Folge der Serie etwas zu feiern. Sicherlich lassen sich die Macher der Zombie-Serie dafür etwas ganz besonderes einfallen.