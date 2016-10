Marvel sucht für das Deadpool-Sequel nach einer Hauptdarstellerin als Mutantin Domino. Ganze zehn Schauspielerinnen stehen in der engeren Auswahl. Macht Sofia Boutella, Lizzy Caplan oder Ruby Rose das Rennen?

Von Vera Tidona |

Nach dem sensationellen Kinoerfolg von Deadpool stand schon früh eine Fortsetzung mit Ryan Reynolds als rüpelhaften, brutalen und Sprüche klopfenden Antiheld fest. Inzwischen laufen die Vorbereitungen für das zweite Marvel-Abenteuer Deadpool 2 auf Hochtouren.

Wer wird zur Mutantin Domino?

Derzeit sucht Regisseur Tim Miller nach einer passenden weiblichen Hauptdarstellerin für die Rolle der Mutantin Domino aka Neena Thurman. Ähnlich wie Deadpool ist auch Domino als Söldner tätig und setzt dafür ihre Mutanten-Fähigkeit ein, den Lauf der Dinge verändern können. So kann sie Ereignisse und Wahrscheinlichkeiten zu ihren Gunsten abändern, wie etwa die Flugbahn einer Kugel.

Wer kommt für die Rolle der Domino in Deadpool 2 in Frage? Zehn Kandidaten stehen zur Auswahl.

Diese Schauspielerinnen sind im Rennen

Jetzt wurde eine Liste an möglichen Kandidatinnen bekannt, die anscheinend in der engeren Auswahl für den Part stehen. Darunter befinden sich bekannte Namen wie Sofia Boutella (Star Trek Beyond), Lizzy Caplan (Masters of Sex), Mary Elizabeth Winstead (10 Cloverfield Lane) und Sienna Miller (High-Rise), sowie Mackenzie Davis (Der Marsianer), Eve Hewson (The Knick), Sylvia Hoeks (Vatertage, Blade Runner 2), Kelly Rohrbach (Baywatch), Stephanie Sigman (Spectre) und Ruby Rose (Orange Is the New Black).

Wer schließlich das Rennen macht und als Domino neben Ryan Reynolds in Deadpool 2 im Kino zu sehen sein wird, entscheidet sich sicherlich in Kürze.

Deadpool 2 kommt 2018

Deadpool 2 ist für Januar 2018 in den Kinos angekündigt. Einen konkreten deutschen Kinostarttermin gibt es derzeit noch nicht.