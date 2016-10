Lucasfilm verfilmt die Abenteuer des jungen Han Solo. Auch Lando Calrissian ist dabei. Bekommen Fans jetzt endlich gezeigt, wie Han Solo zum Millennium Falken kommt? Die Chance stehen gut.

Han Solo und sein legendärer Millennium Falken. Im Solo-Abenteuer wird angeblich erstmals gezeigt, wie er in den Besitz des Frachters kommt.

Lucasfilm und Disney bringen in zwei Jahren die Abenteuer des jungen Han Solo in die Kinos. Statt Harrison Ford schlüpft bekannterweise Alden Ehrenreich in die Rolle des jungen Draufgängers und Schmugglers aus der Star-Wars-Saga.

Han Solo, Lando und der Millennium Falke

Mit der Besetzung von Donald Glover als jungen Lando Calrissian stehen nun die Chancen gut, dass Fans eine wichtige Szene aus der Vorgeschichte des Helden erstmals auf der großen Leinwand sehen werden: Wie gelangte der Millennium Falke in den Besitz von Han Solo?

Hintergrund: In »Episode V - Das Imperium schlägt zurück« erinnert Lando Calrissian (damals gespielt von Billy Dee Williams) in einer Filmszene Han Solo (Harrison Ford) daran, dass er bei einem unfairen Spiel den legendären Millennium Falken an Han Solo verlor.

Wookiee Chewbacca darf nicht fehlen

Noch ist über die Handlung des Han-Solo-Films noch wenig bekannt. Da auch Han Solos treuer Freund und Begleiter Chewbacca mitspielt, wurde schon lange gemutmaßt, dass im Solo-Abenteuer das Kennenlernen zwischen den beiden Weltraumhelden gezeigt wird.

Han-Solo-Abenteur kommt 2018

Das Regie-Duo Phil Lord und Chris Miller (Lego Movie) werden voraussichtlich im nächsten Frühjahr mit den Dreharbeiten beginnen. Das Drehbuch schreibt Star-Wars-Veteran Lawrence Kasdan gemeinsam mit seinem Sohn Jon. Der noch namenlose Han-Solo-Film ist für den 24. Mai 2018 in den deutschen Kinos angekündigt.