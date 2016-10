Star-Trek-Regisseur Justin Lin entwickelt eine Neuauflage der Kult-Serie Knight Rider als Web-Serie für Machinima. Ob David Hasselhoff mitspielt, ist nicht bekannt.

Von Vera Tidona, Vera Tidona |

Justin Lin macht Kult-Serie Knight Rider zur Web-Serie für Machinima. Start für 2017 angekündigt.

Regisseur Justin Lin (Star Trek Beyond, Fast & Furious 3-6) entwickelt für Machinima mit NBC und der Plattform YOMYOMF (You Offend Me You Offend My Family) eine Neuauflage der Kult-Serie Knight Rider aus den 1980er Jahren mit David Hasselhoff.

Justin Lin macht Web-Serie Knight Rider

Doch statt im Fernsehen wird das Serien-Reboot als digitale Fassung im Internet gezeigt. Mit einer weltweiten Verfügbarkeit können somit auch deutsche Fans in den Genuss der neuen Serie kommen, vermutlich über den YouTube-Kanal von Machinima.

Machinima ist bekannt für seine bisherigen Film- und Serien-Produktionen, wie Battlestar Galactica: Blood & Chrome, Mortal Kombat: Legacy, Street Fighter: Resurrection oder Halo 4: Forward Until Dawn. Das Serien-Reboot Knight Rider soll schon nächstes Jahr anlaufen. Weitere Details oder Besetzung sind noch nicht bekannt.

Kult-Serie Knight Rider mit David Hasselhoff

Die Action-Serie Knight Rider (1982 - 1986) mit David Hasselhoff folgt Michael Knight, der mit seinem intelligenten Auto K.I.T.T. im Auftrag der Foundation für Recht und Verfassung (Foundation For Law And Government) den Kampf gegen Unrecht und Verbrechen aufnimmt. Unterstützung erhalten sie von Devon Miles (Edward Mulhare) als Leiter der Foundation und Elektronik- und Computer-Expertin Dr. Bonnie Barstow (Patricia McPherson).

Neben der TV-Serie gibt es einen TV-Film Knight Rider 2000 (1991) und die kurzlebige Serie Team Knight Rider (1997-1998). Bereits im Jahr 2008 versuchte NBC mit einem Serien-Reboot Knight Rider mit Justin Bruening als Mike Knight, Sohn von Michael Knight. Jedoch kam die Serie nie über eine Staffel hinaus.

Knight Rider als Videospiel

Darüber hinaus gibt es die Videospiele Knight Rider und Knight Rider 2 sowie ein Handyspiel. Zuletzt kündigte David Hasselhoff ein geheimnisvolles Projekt namens Knight Rider Heroes an. Mehr als einen Teaser-Trailer gibt es bisher noch nicht.