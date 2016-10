Der erfolgreiche Science-Fiction-Thriller Edge of Tomorrow mit Tom Cruise und Emily Blunt wird fortgesetzt. Die Regie übernimmt erneut Regisseur Doug Liman (Die Bourne Identität, Mr. & Mrs. Smith), der nun gegenüber dem US-Magazin Collider ein kurzes Update zum Stand der Produktion gibt.

Demnach handelt sich die Fortsetzung Edge of Tomorrow 2 nicht nur um ein Sequel, sondern stellt gleichzeitig auch ein Prequel dar:

»Das ist die einzige Fortsetzung, die ich jemals in Erwägung gezogen habe, und der Grund dafür ist zunächst einmal die großartige Geschichte. Sie ist viel besser als im Original und ich liebe das Original. Der zweite Grund ist, dass der Film ein Sequel ist, das auch ein Prequel.«, so Liman.

»Ich hatte all diese intellektuellen Ideen wie man ein Sequel macht, das anders ist als die Art, wie alle anderen Sequels machen. Und dieses Drehbuch und die Idee passen perfekt zusammen. Also wird es die Art wie Leute Fortsetzungen machen revolutionieren. Das ist der Grund, warum ich versuche, so Dinge wie »Invisible« zu machen, bei denen die Revolution in die Idee eingebaut ist.«