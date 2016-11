Spiele-Verfilmung Uncharted wird eher ein Anti-Indiana-Jones, bestätigt Drehbuchautor Joe Carnahan und gibt weitere Details preis.

Die seit längerem geplante Spiele-Verfilmung Uncharted nimmt langsam Formen an: Für Sony Pictures schreibt Joe Carnahan derzeit das Drehbuch und erst vor wenigen Tagen wurde Shawn Levy als neuer Regisseur für das Action-Abenteuer bestätigt.

Jetzt sprach Joe Carnahan (Smokin' Aces, Bad Boys 3) mit Collider über seine Ideen zum Film und verriet mehr Details zur Verfilmung der beliebten Spielreihe. Dabei sprach er auch über seine Vorliebe für Indiana Jones und seine Vorstellung von Nathan Drake, den er als einen Anti-Indiana-Jones beschreibt.

»Was ich geschrieben habe, ist sehr Anti-Indy in dem Sinn, dass dieser Typ Museen liebt und all diese Artefakte bewahren will. Aber Nathan Drake nicht! Er ist ein Dieb und Trickbetrüger, ein Plagegeist. Er und Sully gehören nicht zu den guten Jungs, aber sie sind besser als die bösen Jungs.«