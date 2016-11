Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

Justice League - Besetzung für den Bösewicht Steppenwolf enthüllt

In Zack Snyders nächster DC-Comic-Verfilmung Justice League tritt Oberschurke Steppenwolf gegen Batman und Co an. Jetzt steht auch fest, wer die Rolle des Bösewichts einnehmen wird: Ciarán Hinds.

Von Vera Tidona |