Bereits im Frühjahr wurde der Ex-Batman-Star für die Rolle des Bösewichts gehandelt. Jetzt bestätigt Marvel-Chef Kevin Feige, dass Michael Keaton im neuen Spider-Man-Film zum Oberschurken wird.

Von Vera Tidona |

Kevin Feige bestätigt: Ex-Batman-Darsteller Michael Keaton (Birdman) wird in Marvels Spider-Man zum Bösewicht Vulture.

Sony Pictures und Marvel bringen nächstes Frühjahr einen neuen Spider-Man-Film mit Tom Holland in die Kinos. Vor einigen Monaten wurde bereits über die Besetzung des Oberschurken spekuliert.

Nun bestätigt Marvel-Chef Kevin Feige in einem Interview, dass Hollywoodstar und ehemaliger Batman-Darsteller Michael Keaton in Spider-Man: Homecoming die Rolle des Schurken Vulture einnehmen wird.

Michael Keaton als Bösewicht Vulture

In den Marvel Comics gehört Adrian Toomes aka Vulture von Stan Lee zu den ersten und ärgsten Gegnern des Superhelden und hatte in The Amazing Spider-Man #2 im Jahr 1963 seinen ersten Auftritt. Der brillanter Elektronik-Ingenieur hat ein anti-polarisierendes Magnetfeld entwickelt, mit dem Menschen ohne viel Kraftaufwand wie ein Vogel fliegen können, was ihm schließlich seinen Schurken-Namen einbrachte. Denn nach dem er seinen Job verloren hatte, setzt er seine genialen Fähigkeiten für kriminelle Machenschaften ein und wird zum Bösewicht.

Weitere Gegner bekannt

In weiteren Rollen spielen neben Tom Holland als Peter Parker aka Spider-Man und Michael Keaton als Vulture, Zendaya als geheimnisvolle Michelle, Marisa Tomei als Peters Tante May, Robert Downey Jr. als Tony Stark aka Iron Man, Jon Favreau als Happy Hogan aus Iron Man, Tony Revolori als junger Flash und Donald Glover (Star Wars) in einer noch unbekannten Rolle mit. Als weitere Gegenspieler sind bereits Bokeem Woodbine als Shocker und Michael Chernus als Tinkerer bestätigt. Die Regie führt Jon Watts.

Neuer Spidey für sechs Marvel-Filme verpflichtet

Der neue Spidey schwingt sich am 6. Juli 2017 mit seinem ersten Solo-Abenteuer Spider-Man: Homecoming in die Kinos.

Weitere Auftritte in Marvel-Filmen sollen folgen, wie etwa Avengers: Infinity War von Anthony und Joe Russo, der im Sommer 2018 in die Kinos kommt. Nach eigenen Angaben hat Holland als neuer Spidey-Darsteller für insgesamt drei Solo-Filme und drei Avengers-Filme unterschrieben.