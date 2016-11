Star-Wars-Fans haben bereits das neue Sternenkriegabenteuer Rogue One im 8-Bit-Look nachgestellt. Hier gibt es eine kleine Auswahl der besten Trailer.

Von Vera Tidona |

Kinotrailer als 8-Bit-Game nachzubauen ist inzwischen zu einer beliebten Freizeitbeschäftigung vieler Fans geworden. Auch zum neuen Sternenkriegabenteuer Star Wars: Rogue One gibt es ein paar sehenswerte Exemplare.

Rogue One: Trailer als 8-Bit Game

Schon der erste Trailer zum neuen Sternenkriegabenteuer wurde von JoBlo Movie im gelungenen 8-Bit Retro-Stil nachempfunden.

Jetzt ist ein neugestalteter 8-Bit-Trailer eingetroffen, der den erst kürzlich veröffentlichten finalen Kinotrailer im klassischen Stil einfängt. Verantwortlich dafür zeigt sich der YouTube Animator Brendan Docherty (@WrestlingArcade). Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Rogue One: Wann beginnt der Kartenvorverkauf?

Star Wars: Rogue One über eine Gruppe von Rebellen, die die Pläne für den berüchtigten Todesstern stehlen möchten, kommt am 15. Dezember mit Felicity Jones, Forest Whitaker, Ben Mendelsohn, Donnie Yen, Mads Mikkelsen und Diego Luna in die Kinos.

Noch immer hat Disney keinen konkreten Start-Termin für den Kartenvorverkauf bekannt gegeben. Das wird sich hoffentlich in wenigen Tagen ändern.

