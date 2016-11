Zunächst war es nur ein Gerücht, doch jetzt ist es offiziell: Netflix führt ab sofort den Offline-Modus seiner Streaming-Angebote ein - auch in Deutschland.

Von Vera Tidona |

Netflix bietet ab sofort seinen Kunden einen Offline-Modus an - auch in Deutschland.

Der erfolgreiche Streaming-Anbieter Netfilx bietet ab sofort einen Offline-Modus für seine Kunden an - ähnlich wie Amazon Video. Erst kürzlich gab es erste Gerüchte über einen möglichen Offline-Modus noch in diesem Jahr.

Laut Netfilx bekommen die Kunden eine entsprechende Option angeboten, ausgewählte Serien und Filme auf Ihr iOS- oder Android-Gerät per download temporär zu speichern, um sie später auch ohne eine Verbindung zum Internet anschauen zu können. Die gespeicherten Medien findet man unter dem neuen Menü-Punkt Meine Downloads.

Dabei stehen wenigstens für US-Kunden zwei Varianten zur Verfügung: In Standard oder in höherer Qualität, die mehr Speicherplatz benötigt. Derzeit steht nur ein ausgewähltes Angebot für den Offline-Modus zur Verfügung, das in Zukunft weiter ausgebaut wird. Weitere Informationen findet man unter Netflix.de