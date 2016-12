Die modrige Mumie meldet sich zurück: Ein kurzes Video kündigt einen baldigen ersten Trailer zum gruseligen Actionfilm mit Tom Cruise und Sofia Boutella an. Dazu gibt es ein erstes Poster.

Von Vera Tidona |

Universal erweckt seine Horrorfilmklassiker zu neuem Leben. Den Anfang einer neuen Monster-Filmreihe macht Die Mumie als gruseligen Horror-Actioner mit Tom Cruise in der Hauptrolle.

Erster Trailer in Kürze

Im ersten kurzen Clip erweckt er den Fluch der Mumie und bekommt es mit einer etwas modrigen Sofia Boutella als Mumie zu tun. Ein erster richtiger Trailer trifft in wenigen Tagen ein.

Die Mumie sucht Europa heim

Nach dem Filmklassiker aus den 1930er Jahren und zuletzt die dreiteilige Film-Reihe mit Brendan Fraser, ist die Neuverfilmung in der heutigen Zeit angesiedelt. Tom Cruise tritt als Navy Seal Tyler Colt in Erscheinung, der während einer Mission im Irak mit seiner Spezialeinheit in der Wüste eine alte Grabkammer entdeckt. Dabei entfesselt er versehentlich den Fluch der Mumie, als er die Ruhe des Königs Assurbanipal von Assyrien in seinem Sarkophag stört. Die Mumie (gespielt von Sofia Boutella) verfolgt ihn bis nach Europa.

Zur übrigen Besetzung Annabelle Wallis (Annabelle), Jake Johnson (Jurassic World) und Courtney B. Vance (Terminator Genisys). Die Regie führt Alex Kurtzman (Star Trek), das Drehbuch stammt von Jon Spaihts (Prometheus).

Russell Crowe spielt als Dr. Jekyll mit

Darüber hinaus spielt Russell Crowe (Nice Guys) als Dr. Jekyll/Mr. Hyde im Film mit und bietet damit ein Crossover zu weiteren geplanten Monster-Filmen. Denn neben der Mumie baut Universal sein Monster Universum mit Remakes zu Dracula, Van Helsing, Frankensteins Monster, der Wolfmensch und Frankensteins Braut weiter aus. Dabei werden nach den Plänen des Studios die einzelnen Monster erstmals auch in anderen Filmen eine Rolle spielen.

Die Mumie trifft voraussichtlich am 8. Juni 2017 in den deutschen Kinos ein. Schon jetzt kann man auf einem ersten Poster einen Blick auf den Sarkophag werfen.

Erstes Poster zum Film-Reboot Die Mumie.