Zum Kinostart von Star Wars: Rogue One präsentierte Lucasfilm in einem Fan-Event neue Clips und Specials zum Film. Darüber hinaus nahmen sich die Stars des Films die Zeit, zahlreiche Fragen via Twitter und Co. zu beantworten.

Von Vera Tidona |

Am 15. Dezember kommt Star Wars: Rogue One in die Kinos und fast jeden Tag gibt es neue Clips, Videos, Bilder und mehr zum Film.

Fan-Event: Stars des Films beantworten Fragen

Ein besonderes Highlight gab es jetzt am Wochenende: Disney und Lucasfilm haben zu einer offenen Fragestunden Regisseur Gareth Edwards und die Stars Felicity Jones, Alan Tudyk, Ben Mendelsohn, Diego Luna, Riz Ahmed und Donnie Yen eingeladen, sich den vielen Fragen der Fans zu stellen, die vorher und live via Twitter und Facebook eingegangen sind. Begleitet wurden sie von zahlreichen Stormtroopers.

Inzwischen steht die über einstündige Veranstaltung in kompletter Länge im Internet zur Verfügung:

Neuer Blaster für Felicity Jones

Zusätzlich gab es für alle Fans als Bonus einen exklusiven Filmausschnitt mit Felicity Jones als Jyn Erso, die von den Rebellen einen Blaster erhält.

Viele neue Kreaturen im Star-Wars-Universum

Doch damit nicht genug: Regisseur Gareth Edwards stellt in einem Special die vielen neuen und seltsamen Wesen und Kreaturen aus dem Star-Wars-Universum vor. Dabei wird deutlich, dass er dabei großen Wert darauf gelegt hat, dass bei den unterschiedlichen Charakteren noch selbst Hand angelegt wurde. So stecken in den Kostümen noch Schauspieler und wurden nicht komplett in CGI erschaffen.