Netflix ist auch mit seiner neuen Marvel-Serie Luke Cage sehr zufrieden und kündigt eine zweite Staffel an. Doch die wird noch eine ganze Weile auf sich warten - zunächst sind weitere Marvel-Serien in Arbeit.

Von Vera Tidona |

Netflix verlängert auch seine neuste Marvel-Serie Luke Cage mit Mike Colter um eine weitere, zweite Staffel. Und auch wenn der Streaming-Dienst die neuen Folgen »schon bald« auf Sendung schicken möchte, dürfte es dennoch eine ganze Weile dauern, bis die 2. Staffel an den Start gehen wird.

Luke Cage: Staffel 2 nicht vor 2018

Schließlich kommt nächste Jahr zunächst die drei neuen Marvel-Serien Iron Fist, The Defenders und The Punisher. Und für 2018 sind bereits die 2. Staffel von Jessica Jones und die dritte Staffel von Daredevil angekündigt. Ob die 2. Staffel von Luke Cage noch Platz findet wird, oder erst 2019 an den Start geht, ist noch nicht bekannt.

Mehr Marvel-Serien auf Netflix?

Die bisherigen Pläne für die Marvel-Serien auf Netflix sehen vor, dass nur zwei Serien pro Jahr mit ihren neusten Staffeln an den Start gehen. Doch mit dem großen Erfolg der bisherigen Serien bleibt die Frage, ob man sich künftig von dieser Planung verabschieden wird und doch mehr Marvel-Serien und ihre Staffeln im Jahr zeigen wird.

Mike Colter als Superheld Luke Cage

In Luke Cage schlüpft Mike Colter erneut in die Rolle des Superhelden, der schon in der ersten Staffel von Jessica Jones seinen Auftritt hatte. Nach einem fehlgeschlagenen Experiment besitzt er übermenschliche Kräfte und eine unzerstörbare Haut. In Harlem versucht Cage sich ein neues Leben aufzubauen, doch nach einigen Vorfällen in der Nachbarschaft ist er gezwungen, seine besonderen Fähigkeiten im Kampf gegen Gangster und Schurken einzusetzen, die sein Viertel tyrannisieren.

Zur übrigen Besetzung gehören Mahershala Ali, Alfre Woodard, Simone Missick, Theo Rossi, Frank Whaley und Sonia Braga.

Die erste Staffel mit insgesamt 13 Episoden ist seit September auch in Deutschland auf Netflix verfügbar.