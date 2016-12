Das Finale des neuen HBO-Serienhits setzt eine neuen Sender-Rekord auf und überholt sogar den bisherigen Spitzenreiter Game of Thrones. Jetzt gibt es erste Details zu Staffel 2.

Von Vera Tidona |

Die erste Staffel der neuen Science-Fiction-Serie Westworld ging am Wochenende mit der letzten Folge The Bicameral Mind zu Ende. Die dramatischen Ereignisse der finalen Episode verfolgten mehr als 2,2 Mio. US-Zuschauer gebannt vor dem Bildschirm, bestätigte jetzt der US-Sender HBO. Insgesamt kommt die Folge über sämtliche weiteren Plattformen auf rekordverdächtige 3,6 Mio. Zuschauer.

Damit stellt die Science-Fiction-Serie einen neuen Sender-Rekord auf: Insgesamt rund 12 Millionen Zuschauer wollten die erste Staffel sehen, mehr als die erste Staffel der Erfolgsserie Game of Thrones und andere Angebote von HBO. Damit hat HBO einen neuen Serienhit gefunden.

Erste Story-Details zu Staffel 2

Wie es in der zweiten Staffel weitergeht, verrät jetzt Showrunner Jonathan Nolan. Während es in der ersten Staffel um das Thema Kontrolle ging, steht im Mittelpunkt der zweite Staffel Chaos. So werden die Zuschauer mehr über Dr. Fords (gespielt von Anthony Hopkins) wahre Absichten erfahren. Vor allem seine Motivation steht im Mittelpunkt der neuen Folgen.

Wie die Geschichte rund um den Freizeitpark und Dolores (Evan Rachel Wood), Teddy (James Marsden) und Man in Black (Ed Harris) weitergeht, wird derzeit noch ausgearbeitet. Laut Nolan haben die Arbeiten an den Drehbüchern bereits begonnen. Über die Handlung ist nur so viel bekannt, dass sich die Geschichte stärker auf die Hosts des Parks konzentrieren wird.

Staffel 2 kommt erst 2018

Dabei müssen Fans noch eine ganze Weile auf die neuen Folgen warten. Erst kürzlich bestätigte HBO, dass die Macher der neuen Serie mehr Zeit für die zweite Staffel erhalten. Die Dreharbeiten beginnen voraussichtlich im Sommer 2017.

Die zweite Staffel umfasst erneut 10 Episoden und soll laut Jonathan Nolan voraussichtlich erst Anfang 2018 auf Sendung gehen.

Staffel 1 ab Februar auch auf deutsch

Wer die erste Staffel verpasst haben sollte, kann sie an Weihnachten nachholen: Sky Atlantic HD zeigt sämtliche Folgen der ersten Staffel am 25. und 26. Dezember mit deutschen Untertiteln.

Die deutsche Synchronfassung von Westworld geht am 2. Februar 2017 ebenfalls auf Sky Atlantic HD an den Start.