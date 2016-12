Star Wars 9 - Finaler Teil der neuen Trilogie geht schon bald in den Dreh

Noch vor Episode 8 als Sequel zu Star Wars: Das Erwachen der Macht wird bereits an dem großen Finale der neuen Trilogie gearbeitet: Episode 9 geht schon in Kürze in den Dreh. Kinostart ist erst im Jahr 2019.

Von Vera Tidona |