Das geplante Spin-off zu Suicide Squad mit Margot Robbie als Harley Quinn ist in Arbeit. Regisseur, Drehbuchautor und neuer Filmtitel stehen fest.

Von Vera Tidona |

Suicide Squad-Star Margot Robbie bekommt als Harley Quinn ihren eigenen DC-Film: Gotham City Sirens.

Nach dem Kinostart von Suicide Squad stand für Warner schnell fest, dass es ein Spin-off mit Margot Robbie als Schurkin Harley Quinn geben wird. Inzwischen nimmt die Produktion langsam Formen an.

Regisseur David Ayer dreht Gotham City Sirens

Einen Titel hat der Film bereits: Gotham City Sirens. Auch ein Regisseur ist bereits gefunden. Demnach wird niemand geringeres als Suicide Squad-Regisseur David Ayer selbst die Comic-Verfilmung mit den weiblichen Figuren aus den DC-Comics in Szene setzen. Das Drehbuch wird Geneva Robertson-Dworet (Tomb Raider) schreiben.

Comic-Verfilmung mit Harley Quinn, Catwoman & Poison Ivy

Der Film basiert auf den gleichnamigen Comics von Paul Dini und stellt Batmans Gegenspielerinnen im Mittelpunkt der Handlung, wie Harley Quinn, Catwoman und Poison Ivy. Welche Charakteren genau mitspielen werden und wer im einzelnen für die Besetzung vorgesehen ist, ist noch nicht bekannt.

Einen konkreten Kinostarttermin hat Gotham City Sirens bisher noch nicht. Als nächstes kommt Wonder Woman (22. Juni 2017) und Justice League (17. November 2017) in die Kinos, gefolgt von The Flash (März 2018), Aquaman (Oktober 2018), Shazam (April 2019), Justice League 2 (Juni 2019), Cyborg (April 2020) und Green Lantern Corps (Juni 2020).

Darüber hinaus plant Warner und Regisseur Ben Affleck mit einem Batman-Film, der zwar noch nicht in Produktion ist, jedoch gerüchteweise im Jahr 2018 in die Kinos kommen könnte. Auch eine Fortsetzung zu Suicide Squad ist geplant.