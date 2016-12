Nächstes Jahr kommt ein neues Piraten-Abenteuer mit Johnny Depp als Captain Jack Sparrow in die Kinos. Jetzt soll angeblich ein weiterer Star aus den ersten Fluch-der-Karibik-Filmen doch wieder mitspielen: Keira Knightley.

Das fünfte Piraten-Abenteuer Pirates Of The Caribbean: Salazars Rache (Dead Men Tell No Tales) mit Johnny Depp als Captain Jack Sparrow kommt nächstes Frühjahr in die Kinos.

Schon jetzt steht fest, dass Orlando Bloom als Will Turner nach den ersten drei erfolgreichen Fluch-der-Karibik-Filmen wieder mitspielen wird. Doch wie steht es mit Keira Knightleys Rückkehr als Elizabeth Swann?

Spielt Keira Knightley doch wieder mit?

Lange wurde ein Wiedersehen mit der Schauspielerin ausgeschlossen, doch nun möchte das gut informierte US-Boulevardblatt TMZ (via TooFab) aus erster Hand erfahren haben, dass sie doch mitspielen wird. Jedoch soll ihre Rolle laut TMZ sehr klein ausfallen und lediglich ein kurzer Cameo-Auftritt am Ende des Films sein, mit der Möglichkeit für eine größere Rolle im nächsten, sechsten Piraten-Abenteuer. Ob an dem Gerücht etwas dran ist, wird sich zeigen.

Javier Bardem macht Jagd auf Jack Sparrow

Und so geht es in Fluch der Karibik 5 weiter: Der furchteinflößende Captain Salazar (Javier Bardem) konnte mit seiner Geister-Crew dem berüchtigten Teufels-Dreieck entkommen und setzt nun alles daran, jeden Piraten auf hoher See zu töten. Ganz oben auf seiner Liste steht sein Erzfeind Jack Sparrow. Dessen einzige Überlebenschance ist der legendäre Dreizack des Poseidon, ein mächtiges Artefakt, das seinem Besitzer völlige Kontrolle über die Meere verleiht. Die Jagd auf den Dreizack zwingt Sparrow zu einem Bündnis mit der Sternendeuterin Carina Smyth (Kaya Scodelario) und dem eigenwilligen jungen Royal Navy Matrosen Henry (Brenton Thwaites).

Neben Johnny Depp als Captain Jack Sparrow und Orlando Bloom als Will Turner, gibt es ebenso ein Wiedersehen mit Geoffrey Rush als Captain Barbosa. Neu dabei ist Brenton Thwaites als Matrose Henry und Javier Bardem (Skyfall) als Sparrows neuer Gegenspieler Captain Salazar. Darüber hinaus soll der britische Ex-Beatle und Musiker Paul McCartney in einer noch unbekannten Gastrolle mitspielen. Die Regie übernehmen die Norweger und »Kon-Tiki«-Regisseure Espen Sandberg und Joachim Rønning.

Pirates Of The Caribbean 5: Salazars Rache sticht am 25. Mai 2017 in den deutschen Kinos in See.