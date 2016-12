Sylvester Stallones Action-Filmreihe The Expendables wird wohl doch noch fortgesetzt. Jetzt kündigt der deutsche Verleiher einen Kinostart für 2018 an. Erste Informationen über die Besetzung gibt es auch.

Von Vera Tidona |

Mit seinem Action-Kracher The Expendables versammelte Sylvester Stallone eine ansehnliche Riege an legendären Actionstarts für seine Söldnertruppe: Jason Statham, Arnold Schwarzenegger, Dolph Lundgren, Mickey Rourke, Jet Li und Bruce Willis.

Nach dem Kinohit folgten zwei weiteren Expendables-Filme, jedoch ließ der Erfolg an den Kinokassen langsam nach. Zuletzt spielte The Expendables 3 gerade einmal 39 Mio. US-Dollar in den US-Kinos ein, weltweit kam er wenigstens auf über 214 Mio. US-Dollar. Zum Vergleich: der erste Film spielte über 100 Mio. Dollar in den USA ein, weltweit knapp 275 Mio. Dollar.

The Expendables 4 für 2018 angekündigt

Eigentlich sollte ein vierter Film folgen, doch der lässt derzeit noch auf sich warten. Lange war unklar, ob Sylvester Stallone mit seinen stolzen 70 Jahren wirklich weitermachen möchte, schließlich gab er zuletzt einigen Produktion eine Absage, wie etwa Godforsaken.

Jetzt sorgt der deutsche Verleiher Splendid Film für Aufsehen und heizt die Gerüchteküche um The Expendables 4 wieder kräftig an. Denn laut einer Presseerklärung habe man sich die Rechte am vierten Teil der Actionreihe sichern können und kündigt einen geplanten Kinostart für 2018 an.

Sly, Arnie und Statham dabei

Über eine erste Besetzung gibt es anscheinend nähere Informationen. Demnach sind neben Sylvester Stallone, erneut Jason Statham, Arnold Schwarzenegger und Antonio Banderas, sowie Wesley Snipes und Dolph Lundgren dabei. Gerüchten nach soll der vierte Teil die Filmreihe abschließen.

Gute Nachrichten für alle Action-Fans, auch wenn man von Sly und Hollywood selbst wenig über den Stand der Produktion hört. So bleibt es weiterhin unsicher, ob und wann The Expendables 4 wirklich kommen wird.